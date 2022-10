Punto por punto: La línea cronológica que muestra la intención de JxC de eliminar las PASO

En el marco de una fuerte discusión polarizada entre oficialismo y oposición para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y tras que se demorara el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, la crispación de la mayor coalición opositora llama la atención, ya que apuesta a utilizar ese mecanismo para dirimir sus candidaturas, pese a que durante el paso de los años, mostró visiblemente y con diferentes posturas y argumentos su intención de eliminar las elecciones primarias.En principio, los principales argumentos de Juntos por el Cambio, residen en dos puntos clave, uno de ellos es que “a pocos” meses de las elecciones, no deberían cambiarse las reglas electorales, aunque a término objetivo, falta más de un año para que se celebren. Y el otro de los argumentos más fuertes del partido amarillo, reside en el gasto económico que podrían implicar las primarias: hoy expresan que el costo no puede afectar la institucionalidad. Y aunque esta es la reticencia del partido amarillo, el primero en quejarse del “gasto” de las PASO, fue Mauricio Macri en el año 2017.Asimismo, un año después a finales de 2018 los intendentes de Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires trajeron el tema al debate, puesto que argumentaban que las elecciones PASO eran un “incordio”. Allí comenzó el debate.Más tarde, María Eugenia Vidal tomó el reclamo en sus manos y -en su calidad de Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires-, en ese momento le pidió a sus legisladores que buscaran alternativas para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En febrero de 2019 comenzaron a hacer circular la propuesta, ocho meses antes de que se tuvieran que celebrar. Sin caer en suspicacias, vale redundar en la información en este punto, estas semanas resuenan los reclamos cambiemitas en contra de que “a pocos meses” de las PASO, busquen eliminarlas. Empero, falta más de un año.Por aquellos años, el más ferviente militante en contra de las primarias, era Jorge Macri. Hoy, el primo del ex presidente, se refirió a la posibilidad de eliminarlas a más de un año de las elecciones, e indicó que se trata de “una especulación K”. Y, así, sentado junto a Larreta, expresa todo lo contrario a lo que proponía hace 3 años.En junio de 2019, a 45 DÍAS de las PASO, cuando la posible derrota era inminente, el gobierno de Macri propuso eliminar las PASO.Es que desde la coalición opositora lo proponían para “ahorrar dinero”, -valga la redundancia- 45 DÍAS antes, con el proceso electoral en marcha y los candidatos en campaña. Por aquellos días, en esta misma línea el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que “lo más sensato” era “suspender” las elecciones primarias.Asimismo, los diputados de Mendoza de la UCR, sus diputados, presentaron un proyecto para suspender las PASO a 45 días de su realización. Algo que puede visibilizarse a través de la web oficial de Diputados.A esto se sumó la diputada macrista Graciela Ocaña proponía eliminar las PASO en los partidos con una sola lista, faltando también 45 días y en búsqueda de cambiar las reglas electorales. Algo a lo que se sumó el diputado radical Suárez Lastra y la senadora macrista Verasay quienes también pidieron suspender las paso con lista única a 45 DÍAS de la elección.CUANDO EL PANORAMA PINTABA OSCUROEn el momento en que el gobierno vio que era imposible modificar las reglas ya en plena campaña electoral, decidió, bajo una optimista mirada sobre su posible reelección, que la eliminación debía proponerse en 2020. Aunque una vez pasadas las PASO y habiendo sido cristalizada la derrota, Macri culpó de la crisis post derrota a la oposición y, a las PASO. Las PASO que ahora defienden.Asimismo,y aunque parezca insólito, una vez fracasada la propuesta, y apenas pasaron las elecciones PASO, los legisladores de Cambiemos propusieron eliminarlas para las próximas elecciones de 2021. Sin embargo, legisladores del Frente de Todos, después de las PASO de 2019 proponían lo mismo, con el argumento de que las PASO se habían transformado en una encuesta y que era necesario debatir su utilidad lejos de la coyuntura.Pero ahora con la propuesta firme por parte del oficialismo, e incluso el viento a favor de muchos medios de comunicación hegemónicos, la coalición opositora, quienes enarbolaron la bandera de la eliminación de las PASO por el “gasto inútil” e “incordio” que generaban y representaban, y que además presentaron proyectos para eliminarla 45 días antes de las elecciones, se oponen firmemente a que se debata el tema un año antes de las próximas elecciones.