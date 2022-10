Los clubes de barrio seguirán pagando tarifas subsidiadas

El presidentey los ministros de Economía,y de Turismo y Deportes,anunciaron que unos ocho mil clubes de barrio seguirán pagando tarifas subsidiadas de electricidad y gas, por lo cual no van a tener tope en el gasto ni formarán parte de la segmentación dispuesta por el Gobierno.Fernández aseguró que es "un acto de justicia" el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para unos ocho mil clubes de barrio de todo el país, y señaló que "siempre" estará cerca de quienes más necesitan del Estado. "Estamos haciendo un acto de justicia al darle a los chicos y los mayores lo que necesitan", dijo Fernández al encabezar la presentación en un acto realizado en el Polideportivo de Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.El jefe de Estado estuvo acompañado pory la secretaria de Energía,Además, participaron del acto el titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,, y la intendenta local. "resumió Fernández.Para el mandatario, "el verdadero sentido del club de barrio es la solidaridad" y destacó que se trata de la "responsabilidad social" que, expresó el Presidente. Además, destacó el rol de los clubes de barrio para "aprender normas de convivencia" y "formar el espíritu de los argentinos".marcó Fernández.Rememoró que cuando llegó al Gobierno "uno de los grandes problemas de los clubes de barrios era cómo soportaban las tarifas que habían pagado, dolarizadas, impagables no para los clubes sino para los millones de argentinos"., señaló.En tanto, Massa informó que los "8.000 clubes a lo largo y ancho del país no van a tener tope en el gasto ni van a formar parte de la segmentación". Detalló que "en el link de clubes de barrio van a presentar la personería y la Secretaría de Energía los va a eliminar automáticamente del sistema de segmentación". "El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) va a controlar que las empresas cumplan, para que no se pasen de vivos y le cobren a los clubes lo que les corresponde", añadió el ministro. "Quiero pedirles que cuidemos los recursos, estamos en un mundo en guerra. En Argentina este año tomamos la decisión de pagar un poquito más el gas pero sostener el funcionamiento normal de las casas y las industrias", agregó.También dijo que "el (futuro) gasoducto (Néstor Kirchner) nos va a permitir no tener que importar la mayor parte de la energía que importamos. No queremos que los argentinos paguen de más". Además, destacó la decisión de que "el esfuerzo que hace el Estado llegue a los que más lo necesitan". "Acuérdense de que tienen la tarifa social, úsenla, inscríbanse. Cuidemos la luz, cuidemos el gas, el mundo está en guerra y la Argentina necesita la energía para seguir generando trabajo", abundó Massa.Por su parte, Lammens señaló que "era una demanda histórica a los clubes de barrios el subsidio a la energía" y enfatizó que esas instituciones "son el corazón de nuestra política deportiva". El ministro reseñó que el Estado "tuvo políticas pendulares", en el cual "algunos dieron más, otros menos" pero destacó que más allá de eso "los clubes siempre estuvieron abiertos". Resaltó el subsidio que alcanza a 8.000 clubes "de todo el país", y recordó que en 2019 "había subsidios para 80 clubes, es decir que 100 veces más invirtió este gobierno en clubes y asociaciones vecinales".Más de 8.000 entidades deportivas de todas las provincias del país serán alcanzadas por esta asistencia e implicará un beneficio para un millón y medio de personas que realizan actividades deportivas, culturales o sociales en el club de su barrio o pueblo. La medida se enmarca en el apoyo integral del Gobierno nacional a los clubes de barrio, con una inversión de más 2.700 millones de pesos, se informó oficialmente.Otros programas para entidades deportivas y culturales son Clubes en Obra, con una inversión de $2.050 millones; Hay Equipo, por $500 millones; Programa de apoyo en la emergencia para clubes de barrio y pueblo, por $72 millones; Programa Federal de Infraestructura deportiva, por $84 millones, y Unidad de Asistencia del Programa de Fortalecimiento Institucional para Clubes de Barrio y Pueblo, por $40 millones.