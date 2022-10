Lilita Carrió: Cuando termine el Mundial, la gente se va a dar cuenta de que el país chocó.

#Video | El pronóstico de Elisa Carrió para la Argentina después del Mundial: “Cuando termine, la gente se va a dar cuenta de que el país chocó”. pic.twitter.com/rsC6yPii0t — Política Argentina (@Pol_Arg) October 5, 2022

La líder de la Coalición Cívica ARIopinó ayer sobre el futuro de la Argentina y señaló que “cuando termine el Mundial la gente se va a dar cuenta de que el país chocó”, además, aprovechó y chicaneó al diputado radical Facuno Manes., advirtió Carrió durante una entrevista para el programa Ver y Rever de TN dónde consideró:“¿Qué vamos a vivir en Argentina? Tenemos un presupuesto falso, vamos a una cosecha totalmente disminuida en trigo que es la que nos puede dar dólares en diciembre. El país está chocando de a poco, pero choca definitivamente a partir de diciembre”, auguró la líder opositora.En ese sentido aseguró que su fuerza “está preparada para el choque, mirando los factores sociales” y consideró: “La situación es terrible, hay un estado de desesperación y falta para comer”.Luego se refirió al presupuesto 2023 y aseguró que la Coalición Cívica está "terminando su análisis porque sabe cómo se llega". "Están analizados todos los artículos y es una mentira y una trampa de (Sergio) Massa", sostuvo.Y volvió a insistir:. No llegamos, esto es así".En ese sentido, señaló que la vicepresidentar “ya está parando tarifas y aun así el presupuesto es imposible”. “Es un presupuesto para un año electoral, donde para tratar de retener el poder, lo único que van a hacer es ganar dinero. No van a retener el poder, pero va a ser un tiempo muy difícil", presagió."Cuando los momentos son difíciles, hay personas que tienen que estar fortalecidas y atentas. Cuando todos están entretenidos en disputas estériles,", consideró Carrió en relación a las internas de Juntos por el Cambio frente a los cuestionamientos del diputado Fancundo Manes al expresidente Mauricio Macri.Al respecto sostuvo: "Ya me retiré de la política, pero sigo siendo responsable, yo voy a estar. Y si tengo que ejercer poder para ordenar y unir a Juntos por el Cambio, estoy. Va a ser un momento histórico y difícil", advirtió.Y si bien evitó referirse directamente a los dichos de manes, Carrió aprovechó el espacio para chicanearlo y señaló que "uno no puede desenfocarse, cuando uno se desenfoca y piensa en una pelea que va a tener el año que viene con fulano, y en realidad puede no existir”. En ese contexto explicó: “"Hoy lo que nos interesa es lo que va a pasar en los próximos meses. Hay que enfocarse en el hoy".", apuntó Lilita.Y trató de calmar la interna: "Hay un punto donde la sociedad no sabe, otro punto donde no le importa, y otro punto donde está tan entretenida que cuando pasan las cosas es como si tuviéramos un accidente imprevisible”. “Algunos, en consecuencia, tenemos que ver, prever, amigar en Juntos por el Cambio", concluyó Carrió.