Piden que el Opus Dei informe sobre posibles casos de esclavitud de mujeres

Diputados y diputadas de la Nación solicitan a la Cámara Baja que exprese su preocupación por la situación de las 43 mujeres que denunciaron haber sido reducidas a la servidumbre por el Opus Dei.y detalle si tiene vínculos con determinados sacerdotes y, en el caso de tenerlos, que de precisiones sobre su residencia.En el texto fundamentan que desde el Congreso buscan conocer estos detalles por las denuncias de violaciones de derechos humanos. También sostienen que las 43 mujeres habrían sido reclutadas siendo menores de edadpero que el verdadero objetivo eracomo empleadas domésticas de la entidad. Por su parte, la escolarización habría sido "parcial o nula". Entre otras cosas,(cadena o cinturón metálico atado a los muslos para causar dolor),(especie de látigo con el que se flagelaban los glúteos). Tampoco poseían las llaves de la casa que habitaban, no tenían acceso a medios de comunicación, no salían solas a la calle, ni tenían horarios laborales o días de descanso.manifestó una de ellas en la denuncia, según citaron los propios diputados y diputadas en la presentación. Y agregan: "Fuimos esclavas, estuve 18 años y nunca cobré un peso por mi trabajo"., manifestaron."Genera una grave preocupación ya que se advierte el caso, una vez más, de mujeres que son abusadas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, falta de madurez y falta de formación", agregan. A su vez, en la carta a la presidenta, se pide por un esclarecimiento y se determinen las responsabilidades en el caso. Mientras que sentencian:Una vez conocido el caso, desde el Opus Dei manifestaron que respetan la voz de las mujeres que realizaron las acusaciones:. De todas formas denunciaron no lograr esto porque el abogado que las representa no permitió conocer cada uno de los casos. Con respecto a la situación laboral, y ante la supuesta falta de denuncias formales a la justicia, informaron: "La Prelatura creó una Comisión de Escucha y Estudio a través de la cual se busca entender y dar una respuesta adecuada a cada persona. A través de este proceso de Escucha ya se ha logrado resolver el reclamo de algunas mujeres". Por su parte, frente a las acusaciones de reclutamiento y reducción a servidumbre, remarcaron queaprobada por las autoridades.