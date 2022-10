Larreta a Macri: Lo que importa es lo que piense la gente

#Video | Larreta le respondió a Macri y agitó la interna de Juntos por el Cambio: “Lo importante es lo que piense la gente” pic.twitter.com/nqCalMNIIe — Política Argentina (@Pol_Arg) October 6, 2022

El Jefe de Gobierno porteñosalió a cruzar al ex presidente y líder del PRO Mauricio Macri por sus dichos acerca de que apoyaría a quien “garantice el cambio” dentro de la coalición opositora. Así echa más leña al fuego de la interna cambiemita que cada vez se agita más de cara al 2023 y tiembla ante la posibilidad de la eliminación de las PASO., sostuvo el referente porteño del PRO.Así fue que el mandatario porteño le contestó al ex jefe de Estado, quien días atrás habló sobre la interna del Juntos por el Cambio entrecomo principales aspirantes a disputar las elecciones de 2023. El ex presidente había afirmado en diálogo con el diario español ABC, que "En el marco de una conferencia de prensa, el mandatario de la Ciudad remarcó que "el apoyo importante es el de la gente". "Trabajamos por el bienestar de los millones de argentinos que viven, estudian, trabajan en la Ciudad", agregó. Al presentar la Cumbre C40 de alcaldes contra el cambio climático, Rodríguez Larreta señaló que en ese contexto presentaráEmpero, aclaró que "eso es independiente de cualquier candidatura" y afirmó que "el cambio climático requiere la acción de las ciudades coordinada con la de los gobiernos nacionales". Al ser consultado sobre la definición de la interna de la alianza opositora, Larreta ratificó que, añadió.El jefe de Gobierno porteño consideró que, subrayó.Este cruce entre Larreta y Macri ocurre días después de la feroz interna desatada en la UCR, luego de que Facundo Manes le recordara a Mauricio Macri los casos de espionaje ilegal que involucran a su gobierno. El histórico dirigente radical y exdiputado Federico Storani salió a bancar a su compañero de la UCR Facundo Manes, quien había acusada a Mauricio Macri de ejercer un “populismo institucional” y haber tenido “operadores que manejaban la Justicia”. “Hizo un análisis y un balance que yo comparto”, afirmó.”, en relación al exlegislador del Parlasur.El neurocientífico radical había precisado sobre los casos de espionaje ilegal a los familiares de la tripulación dely las tareas de vigilancia que la(AFI) que se hicieron tanto sobre dirigentes opositores como aliados de Cambiemos durante el gobierno deAmbos, de todas formas, fueron desestimados por la Justicia. Esto desató un cruce, en tanto la UCR nacional criticó a Manes en pos de la "unidad" deel comité bonaerense emitió un comunicado en el que le contesta a sus pares nacionales y respaldó a Manes, electo en la PBA en las últimas elecciones legislativas 2021.