"Somos el cambio o nada": Bullrich defendió a Macri contra Larreta y explota Juntos por el Cambio

las diferencias e intereses cruzados entre "halcones" y "palomas" que involucran a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los tres principales "presidenciables" del partido amarillo, escalan y parecen no tener un final previo a las elecciones 2023

#PRO | Patricia Bullrich publicó un video en apoyo a Mauricio Macri tras la frase de Larreta sobre la interna en Juntos por el Cambio: "Somos el cambio o no somos nada", afirmó la presidenta del PRO.pic.twitter.com/ajFvww7Jtx — Política Argentina (@Pol_Arg) October 6, 2022

Los cruces al interior de Juntos por el Cambio son múltiples pero tienen un particular y potenciado capítulo en el PRO que contagia al resto de la coalición:Lo que sucedió como último episodio de la novela es que Bullrich, la presidenta del PRO, salió a apoyar a Macri en la guerra fría y el cruce que este último tuvo con Larreta., afirmó la exministra de Seguridad, que últimamente no venía teniendo tanta sintonía con el ex mandatario pero que comparte con éste el modelo más radicalizado.Esta mañana, el alcalde porteño decidió no dejarle pasar al ex presidente sus declaraciones realizadas desde España en las cuales había dicho que no se iba a presentar como candidato presidencial si existiera un aspirante, a quien prometía apoyar, queLarreta le marcó a Macri que "el apoyo importante es el de la gente". Ante esto, en un tuit Bullrich le contestó que "como dice Mauricio", Juntos por el Cambio es "el cambio o nada”., escribió la titular del PRO en una publicación que incluyó un video con un llamativo intercambio con vecinos.A una señora, Bullrich le dice que necesitarán "mucha suerte para cambiar esta Argentina". Luego aparece una camioneta con un hombre, que estaba frenada esperándola ante las cámaras de su equipo de prensa, y la ex ministra se acerca y sostiene: "Vamos a ponerle mucha fuerza al cambio. El cambio tiene que ser profundo. El cambio será cambio o no será nada. Mauricio lo dice. Porque vamos a seguir en la decadencia".A la mañana, Larreta había dicho: "El verdadero cambio es el hacer, que es lo que estamos haciendo en la Ciudad: bajar el delito, defender las escuelas abiertas, luchar contra el cambio climático. Ése es el cambio que vale"., sostuvo Larreta en una frase en la que ninguneó a Bullrich.Era una respuesta indirecta pero clara a Macri, quien días atrás habló sobre la interna del partido amarillo entre el jefe de gobierno porteño y Bullrich como principales aspirantes a disputar las elecciones de 2023. "Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", afirmó el ex presidente al diario español ABC.