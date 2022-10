Cambios en el Gabinete: Alberto Fernández anuncia hoy los nuevos ministros para Mujeres, Desarrollo Social y Trabajo

El presidenteanunciará este lunes una serie de cambios en el equipo ministerial luego de la renuncia, formalizada el viernes pasado, de Elizabeth Gómez Alcorta a la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidades por el desalojo a la fuerza de un grupo de mapuches que ocupaba la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.El Gobierno también dará a conocer aque se habían mantenido sin cambios desde el inicio de la presidencia de Alberto-,. Queda saber si realizará sólo tres modificaciones o más., en el último tiempo, por el manejo que había tenido del conflicto sindical del sector de neumáticos, que tras decenas de audiencias sin resultados en el ministerio, había escalado hasta el cierre y suspensiones de algunas empresas y una fuerte intervención del Ministerio de Economía.Además desde el kirchnerismo habían apuntado contra el funcionario como uno de los grandes responsables de la pasividad oficial ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, aunque siempre contó con el respaldo de la conducción de la CGT.Mientras queEn sus planes está volver a hacerse cargo de la intendencia de Hurlingham para recuperar el poder perdido de cara a las elecciones del año próximo.Durante el fin de semana el Presidente debatió en la quinta de Olivos los cambios del Gabinete con el secretario de la Presidencia,; la secretaria Legal y Técnica,; el viceministro de Gabinete,; y el canciller,Entre los nombres que resonaban para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades eran tres: la vocera presidencial,; la ex senadora de Mendoza,y la vicegobernadora de La Rioja,Mientras que para reemplazar a Moroni en el ministerio de trabajo aparecen como posibilidad el ex ministro de Trabajo durante los tres gobiernos kirchneristas; el actual secretario de Trabajo,y el ex gobernador de Chaco y actual embajador en Paraguay,Para Desarrollo Social suenan el intendente de Escobar con licencia,; la diputada nacionaly el secretario para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo,Según trascendió desde el Gobierno, los tres cambios se terminarán de concretar este lunes feriado junto a otros los anuncios presidenciales, para arrancar la semana con la jura de los Ministros nuevos y el recambio del Gabinete.