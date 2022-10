Santilli quedó en offside por contar el caso un "comerciante" pero en dos ciudades distintas

#Video | La anécdota repetida de Diego Santilli: según el diputado nacional, presenció la misma situación en dos lugares distintos.pic.twitter.com/Sv3w3NjgHu — Política Argentina (@Pol_Arg) October 12, 2022

El diputado de Juntos por el Cambiovolvió a contar este miércoles en la televisión el caso de “un comerciante” al que un ex empleado le hace un juicio laboral, pero esta vez lo situó en una ciudad diferente. De qué se trata la anécdota del comerciante de Quilmes o de San Justo y para qué le sirve al legislador.“El otro día estuve en San Justo en un almuerzo, comerciante medio me dice ‘un chico trabajó conmigo el año pasado un año, su salario era 75 mil pesos, me hizo un juicio’ ”, comenzó a contar Santilli la anécdota del comerciante esta mañana en Buenos Días América por A24.“Un buen salario para aquella época, un año atrás”, consideró el diputado y continuó:”. “Explícame como eso paso a un millón 500 mil pesos. Y el comerciante no tiene un millón 500 mil pesos para pagarle”, remarcó Santilli a los conductores.Lo insólito es que la anécdota del comerciante enjuiciado ya la había utilizado en septiembre durante una entrevista en LN+, pero esa vez el vecino era de Quilmes. “Estuve el otro día en Quilmes me agarró un comerciante me dijo: ‘Santilli me hicieron un juicio, yo tenía un chico que trabajaba, ganaba $75 mil’”, comenzó aquella vez.Y le remarcó a Luis Majul: “Escucha este número. Trabajó un año y se fue. Juicio. Contador público un salario por año, el mejor de los últimos 10 años, sumale el preaviso, sumale las vacaciones no pagas, sumale todo lo que le tengas que sumar, no puede ser $75 mil, un millón y medio de pesos”, había lanzado.Lo cierto es que la anécdota inventada o reciclada le sirve el legislador para plantear la necesidad de una reforma laboral, idea que promueve hace tiempo, con la que apunta a los sectores medios. En su campaña para ser Gobernador de la provincia de Buenos Aires Santilli busca obtener los votos de “aquellos que dan trabajo”, los comerciantes y los pequeños empresarios, y para eso sigue los pasos de Macri con "Cacho y las bochas".