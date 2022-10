Para Avanza Libertad, los cambios en el Gabinete no generan ningún entusiasmo

“Ninguna expectativa”, dijo de manera contundente el presidente del bloque Avanza Libertad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Castello, sobre la llegada de Victoria Tolosa Paz a Desarrollo Social, Ayelén Mazzini a Mujeres, Género y Diversidad, y Raquel “Kelly” Olmos a Trabajo.

En diálogo con Política Argentina, expresó: “creo que nadie tiene expectativas de que cambie algo: ni el propio gobierno, como lo insinuó la misma Tolosa Paz que dijo que es bueno que ingresen al gabinete tres mujeres, como si eso fuese un valor positivo; ni la sociedad, que no ha registrado los cambios”.“Y es significativo que tres cambios de un gabinete no generen ningún entusiasmo. No lo generan porque todo el mundo sabe que este es un gobierno acabado, que ya no puede dar ninguna solución a los problemas que importan a la ciudadanía”, dijo.