Patricia Bullrich: Voy a terminar con los planes sociales en Argentina

La presidenta del PRO,afirmó en la mañana de este viernes que si es elegida por el pueblo en las elecciones presidenciales 2023 va a “terminar con los planes sociales en Argentina” porque no quiere que haya "argentinos que todo se lo llevan de arriba y otros que todo les cuesta muchísimo”,aseguró Bullrich esta mañana en declaraciones para Radio Rivadavia al ser consultada por la aprobación de la reforma a la ley 27.453 que el jueves en Diputados, por amplia mayoría de la oposición y del oficialismo, consiguió prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años en los barrios populares.Al referirse a los planes sociales la ex ministra de Seguridad señaló que “Argentina necesita un elemento fundamental que es la justicia. Que no se sienta que hay argentinos que todo se lo llevan de arriba y otros argentinos que todo les cuesta muchísimo”. “Yo tuve muchos enfrentamientos con nuestra política social, que es una política de mantener el mismo esquema de planes sociales que habíamos heredado”, consideró.Y criticó la reforma conseguida en la Cámara de Diputados:”Haber prorrogado esos 10 años en vez de generar una solución en las que las personas paguen su terreno… que las cosas se ordenen desde el derecho justo de todosr”.Y llamó a que todos sean “iguales ante la ley”. “Que no tengamos la posibilidad de zafar todo el tiempo y de vivir gratis porque nada es gratis en Argentina, por eso yo estoy en contra de la política social en este momento”, explicó.“Siempre me opuse y creo firmemente que”, sostuvo Bullrich y agregó: “En ese sentido, cuestionó la actuación de algunos miembros de Juntos por el Cambio en la legislatura en línea con el “populismo light” del que habló el expresidente Mauricio Macri:Y remarcó que desde el PRO tienen que “marcar claramente” su delimitación y su línea política. “Si estamos con la propiedad privada no podemos darle 10 años a determinados lugares a no tener desalojos. Tenemos que marcar la línea clara de qué lado estamos”, insistió Bullrich.Al ser consultada sobre la falta de confirmación del líder del PRO en las listas del próximo año y los fuertes rumores de que Macri no será candidato, su socia expresó tajante:“Es importante entender que está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema para mí”, concluyó.