El Gobierno confirmó que lleva a cabo un plan de estabilización contra la inflación

En la previa a los datos de la inflación de septiembre que dará a conocer el INDEC, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación,, señaló este jueves que el ministro de Economía,está implementando plan de estabilización para combatir la inflación pero, "a diferencia de los anteriores", busca hacerlo "preservando el poder adquisitivo del salario".De Mendiguren descartó poner en funcionamiento un congelamiento de precios en diálogo con El Destape Radio y consideró: “el congelamiento, control de precios, todos sabemos que no es la solución del problema de la inflación"."La inflación tiene una parte estructural y una parte de expectativa. Si hacemos un acuerdo para bajar la expectativa inflacionaria que permita que las medidas que tomamos surjan efecto, eso puede dar resultado”, indicó.El secretario adelantó que. “La diferencia de nuestro plan de estabilización contra los anteriores es que será preservando el poder adquisitivo del salario", remarcó.Y reiteró:"Lo primero es preservar el salario, porque no hay peor cosa que un desocupado", subrayó el industrial y señaló que "".Al respecto recordó que “antes primero había que ajustar y luego crecer. Pero ya conocemos esa experiencia, se caía todo”, y en ese marco consideró que ""."Cada vez que se hizo un ajuste en Argentina fracasó. Y dicen que fracasó porque no fue suficiente", agregó De Mendiguren. Y resaltó: "La mayoría de los empresarios me dijeron que les va bien. En privado, no lo dicen en público".