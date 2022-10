Mara Ruiz Malec: "AFIP está muy fuerte en la calle viendo que los trabajadores estén debidamente registrados"

La directora General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP,, se refirió a los aumentos de precios especulativos, al empleo informal, y apuntó contra quienes se están “apropiando la plata” de los trabajadores., que es una forma importante de redistribución del ingreso”, afirmó Ruiz Malec en declaraciones para el programa Y arriba quemando el sol de Radio Rebelde al ser consultada por los dichos del presidente, quien sostuvo ayer ante empresarios que en su gobierno “nadie los mandó a espiar o usó el AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que critican”.En línea con el Presidente, la directora General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP advirtió:, y señaló que por eso están “muy fuerte en la calle viendo que los trabajadores estén debidamente registrados”.Y explicó: “Porque detrás de no hacer los aportes y contribuciones muchas veces hay otra clase derechos vulnerados, salarios por debajo del salario convenio, derechos que no se obtienen como vacaciones o aguinaldo o algo muy vital los días de enfermedad”.En ese sentido, remarcó que hay sectores que “han aumentado por encima de lo que aumentaron los costos”. “Ahí hay un factor a donde nosotros vamos a ir.y eso no se puede hacer, es ilegal”, insistió.Sin embargo, la exministra de Trabajo de la Provincia destacó que el “”. “Es cierto que no es suficiente en este sentido, todavía no hemos recuperado todos los puestos. Sí, de la pandemia, sí del final del período de (el presidenciables Mauricio) Macri, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, pero todavía nos falta un poquito”, consideró.La funcionaria indicó que los sectores que registran mayores trabajadores informales son el rubro de la construcción, la rama de la confección y del calzado, parte de la industria de alimentos más ligada al pequeño comercio y las trabajadoras de casas particulares “cuyo empleo no se recuperó todavía” y donde todavía siguen “detectando un montón de empleo no registrado, un sector muy difícil de fiscalizar, claramente son un sector muy vulnerable”.Y advirtió que en el sector de comercio y de servicios,Al ser consultada por el sector de indumentaria y calzado que, como informó ayer el INDEC junto a los nuevos datos de la inflación de septiembre, fue el sector que percibió mayores aumentos la funcionaria señaló que al no tener la atribución de controlar precios, desde el AFIP van a intentar tener una mirada más integral de toda la cadena de producción, “ver si algo está aumentando, eso se esté distribuyendo equitativamente y eventualmente que esté justificado o no, que esté distribuido de una manera que refleje un bienestar de toda la cadena, que es lo que probablemente no esté sucediendo”, aseguró.“Estamos mirando qué es lo que pasa y empezando a acercarnos a en base a denuncias que tenemos a los lugares que entendemos que tienen informalidad”, afirmó para concluir.