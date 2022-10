Mayra Mendoza en el 73° aniversario de Solano: Quiero que se nos reconozca y recuerde como un gobierno municipal de hechos y no de palabras

La intendenta de Quilmes,encabezó este domingo los festejos por el 73º aniversario de San Francisco Solano, que se iniciaron con una visita al cuartel de Bomberos Voluntarios y un desayuno junto a entidades emblemáticas; continuaron con el izamiento del pabellón nacional en la plaza Yapeyú, en la avenida 844 y 893; luego siguieron con el Tedeum en la parroquia San Francisco Solano, y culminaron con el tradicional desfile de instituciones en la avenida 844 entre 894 y 897., afirmó Mayra, quien estuvo acompañada por integrantes del Gabinete municipal, funcionarios, concejales, y representantes de instituciones, entre otras autoridades.Durante su discurso, la Jefa comunal repasó las obras que se realizaron y se están llevando a cabo en SolanoMayra afirmó que: “Sabemos que aún falta pero no nos quedamos conformes con lo que orgullosamente hemos realizado hasta ahora, sino que nos seguimos comprometiendo todos los días con nuestros vecinos y vecinas a redoblar esfuerzo en la gestión para poder seguir alcanzando una mayor dignidad que todos se merecen. Por eso queremos seguir trabajando porque hay muchísimo más por hacer. Lo único que vinimos a hacer es a trabajar, trabajar y trabajar”.Y finalizó: “Por eso quiero volver a decirles que esto no es discursivo, que no tiene nada que ver con quedar bien con alguien, que de verdad los llevó en el corazón y ese amor que siento por Solano me da la fuerza todos los días para pelear, trabajar y defender los derechos y para llevar adelante una gestión que mire al oeste. Por eso, decidí tener una oficina de atención de esta Intendenta aquí en Solano. Vamos a renovar las oficinas de 843 y 897 para que haya una sala para la comunidad, un despacho de la Intendencia y que los vecinos y comerciantes de Solano puedan acercarse, plantearnos sus inquietudes y entre todos seguir generando proyectos de trabajo para que Solano crezca y se desarrolle, y pueda verse desde cada punto de Quilmes lo hermosa que es esta localidad. Feliz aniversario Solano y feliz Día de las Madres, los quiero mucho”.Previo al Tedeum a cargo del obispo Carlos Tissera y el desfile, la intendenta Mayra Mendoza y el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, Diego Diez, presentaron la nueva unidad 0km para el cuartel que ya se encuentra al servicio de la comunidad.Del desfile participaron establecimientos de distintos niveles educativos, entidades e instituciones intermedias de la localidad, fuerzas de seguridad, el cuerpo de Bomberos de Solano, áreas municipales, murgas y espacios culturales, colectividades, grupos scout, clubes deportivos y distintos centros tradicionalistas de la Comuna, entre otros.Además, la jornada contó con una feria con emprendedores locales de diferentes rubros y puestos gastronómicos, que ofrecieron sus productos a los vecinos y a las vecinas que se acercaron a disfrutar en familia de las actividades.El evento, que fue organizado de forma conjunta por elproseguirá a partir de las 17, con el desarrollo de un nuevo festival “Somos Quilmes”, con shows en vivo de distintos artistas, grupos musicales locales y nacionales, entre los que se destacan Jimmy y su Combo Negro (cumbia) y el cierre de la histórica banda liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis.En la previa musical, también se presentarán Roberto Edgar (Volcán), Media Naranja, Fórmula Beat, Javier Sá, Súper Audio, Los Papus, La Juando y Mónica Mendoza.