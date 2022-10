Encuentro clave en el Ministerio de Trabajo para evitar otra medida de fuerza de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la actividad mantendrán una audiencia este martes en el Ministerio de Trabajo para intentar resolver el conflicto por el desfasaje entre el pago que reciben los choferes de colectivos en el AMBA y en el interior del país. De no haber acuerdo, podría haber un nuevo paro de colectivos.

La reunión comenzará a las 14 y los sindicalistas adelantaron que si no avanza la negociación salarial, entonces tomarán medidas de fuerza con la posibilidad de que paralicen el transporte de colectivos en el interior de la Argentina., comentó Damián Maldonado, secretario de organización de la UTA Mar del Plata.El viernes había fracasado la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para superar el conflicto, por lo que las partes pasaron a otro cuarto intermedio hasta el martes.Elhabía convocado a nueva reunión conciliatoria en otro intento para destrabar el conflicto por la aplicación del aumento salarial convenido en negociaciones paritarias para el personal del interior, luego de un paro de 48 horas. En esta ocasión, según detallaron las fuentes de ambos sectores, el encuentro se realizó de forma virtual para garantizar la participación de los representantes del interior del país.dijo el secretario de Prensa del gremio, Mario Calegari. La semana pasada se realizó un paro de dos días en demanda del pago de un aumento salarial ya acordado en las paritarias del sector. La medida de fuerza, que afectó a las líneas de transporte urbano de pasajeros del interior, no comprendió al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, en las que hubo acuerdo con los empresarios locales.El secretario general del sindicato, Roberto Fernández, ratificó esta tarde el pedido de "igualdad salarial" para los trabajadores de todo el país, como "en su momento se acordó para el AMBA", y enfatizó que "los alimentos y productos necesarios continúan subiendo". "Pareciera que se pretende ubicar a los trabajadores del interior en la categoría de segunda y existe ausencia de compromiso, por lo que la UTA ratifica el estado de alerta y advierte que de no haber un acuerdo se profundizarán las protestas", afirmó Fernández.