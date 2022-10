Atentado contra CFK: Carrizo y Díaz aseguraron que no participaron del ataque y pidieron ser liberados

la defensa de Agustina Diaz pidió revocar el procesamiento: aseguró que su cliente no estaba al tanto del intento de homicidio que iba a llevarse adelante. Y el abogado Gastón Marano denunció un “absoluto estado de indefensión” para con su cliente Carrizo por las pruebas que no le permitió llevar adelante pedidas por la defensa, en detrimento de las que sí se conceden a la querella y la fiscalía. También habló de una “incoherencia” en el fallo en el que se consideró al jefe de los copitos como un cómplice secundario.

Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado jefe de los “copitos”, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py ante los jueces de la Cámara Federal, que deben resolver si confirman su procesamiento en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.La defensa de Carrizo habló dehacia la jueza María Eugenia Capuchetti, incluso por parte del presidente Alberto Fernández. Además, citando al jurista Eugenio Zaffaroni, la defensa dijo que el delito de matar a CFK fue de “comisión imposible” porque el arma no tenía bala en la recámara.Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uiarte, que también está acusada en el ataque, siguió la audiencia por zoom desde la cárcel de Ezeiza. Ella también buscó desinvolucrarse:La audiencia comenzó cerca de las 10.30, media hora más tarde de lo previsto, en medio de un operativo de seguridad que se desplegó en el segundo piso de los tribunales por la llegada de Nicolás Gabriel Carrizo. Fue en este edificio, un piso más arriba, en donde había sido arrestado el 14 de septiembre cuando llegó a buscar el teléfono celular que aportó al declarar como testigo y que lo terminó convirtiendo en acusado.La querella de la ex presidenta reclamó que los procesamientos sean confirmados. Concedió que se les baje los embargos y la aplicación del agravante de la alevosía, como solicitaba la defensa en sus escritos.Por su parte,Sobre el final de la audiencia, Bertuzzi le preguntó a los detenidos si querían decir algo: “Por favor tomen la decisión correcta.... Yo no sabía. Hasta el momento, lo juro, pensé que Brenda no tenia nada que ver, hablamos de ir en enero a trabajar. Nunca sospeché que ella era parte de eso, nos vino con otra versión. Yo ya me quiero ir de ahí... No soporto más… Perdón, disculpen”. Agustina también afirmó: “Yo también espero que tomen la decisión adecuada y me permitan volver a mi casa junto con mi familia. Tengo la suerte de que mis papás me visitan constantemente y en ningún momento me dejaron sola, solo pido volver con mi familia”.Lo cierto es que los jueces Bertuzzi y Llorens se llevaron una batería de argumentos a favor y en contra del procesamiento dictado el 30 de septiembre por la jueza María Eugenia Capuchetti, en donde consideró que “los sucesos del 1° de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz”. Y consideró cómplices secundarios a Carrizo y Diaz del intento de asesinato de CFK.