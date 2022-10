"Afecta la dinámica inflacionaria": el argumento de la nueva ministra de Trabajo contra la paritaria de Camioneros

A través de la nueva ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, el Gobierno salió al cruce del pedido de aumento salarial de Camioneros, que asciende hasta el 131%, al señalar que, básicamente, de concretamente podría hacer aumentar la inflación

resaltó Olmos en diálogo con El Destape Radio en referencia al pedido del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano.“Los reclamos pueden ser justos para los trabajadores de ese sector. El trabajador merece a todo lo que pueda acceder y lo demás también. Hay sectores que acceden y pueden tener un impacto negativo en los sectores que quedan más atrás”, profundizó la funcionaria nacional.No obstante, pidió “encuadrar y lograr que los trabajadores recuperen sus derechos y tengan una vida digna pero pensar en el bienestar general"., resaltó y en ese marco insistió que el pedido de Camioneros “afecta a la dinámica inflacionaria”.En ese sentido, Olmos agregó: "Nuestro compromiso es que los trabajadores no pierdan y recuperen capacidad adquisitiva pero tiene que ser en un marco donde quebremos la alta inflación. Si retroalimentamos la alta inflación no hay forma".Por eso, criticó la posibilidad de que el gremio realice medidas de fuerza, como advirtió Moyano, ya que eso "deslegitima el reclamo". "Los trabajadores y empresarios tienen que negociar, el bloqueo de las empresas deslegitima el reclamo. El bloqueo no puede ser una dinámica”, resaltó.El miércoles, Camioneros y los empresarios del sector fracasaron nuevamente en las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo, por lo cual Moyano advirtió que si el miércoles próximo no hay acuerdo habrá medidas de fuerza en todo el país.El dirigente sindical indicó a la prensa, después de una audiencia de pocos minutos, que la patronal ofreció 84% de aumento para todo el año -lo que consideró una "ridiculez"- y que el sindicato sigue reclamando 131% más un bono, y criticó duramente a diversos grupos empresarios, a los que acusó de "especuladores" que "aumentan los precios".