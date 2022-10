Cuál es el gremio que tiene cuatro veces menos afiliados que en los 90`, tras el macrismo y la uberización

El Sindicato de Peones de Taxis atraviesa el momento más difícil en toda su existencia, tras el impacto del macrismo, la pandemia y la proliferación de las apps de transporte llamada uberización, casi con la actividad al borde de la desaparición

Es que, por extensión, el sindicato sufrió una merma de afiliados alarmante. al pasar de más de 25 mil en los 90´, sus días de gloria cuando Omar Viviani lideraba el sindicato con un alto perfil como principal ladero de Hugo Moyano, a menos de 5 mil en la actualidad.Como consecuencia, hoy en día al sindicato de Peones de Taxis le queda una estructura gigantesca por la obra social, los hoteles y la infraestrutura de, entre otras cosas, los polideportivos que ya no es sustentable con la cantidad de beneficiarios actual, sumamente pequeña.Hoy al sindicato lo comanda Jorge García y afronta un problema económico espeluznante para tratar de sostener la situación. En primer lugar, como en tantos otros sindicatos, la Obra Social de Peones de Taxis (OSPETAX) atraviesa un rojo brutal."Muchos compañeros tiene que usar las prestaciones y cada vez quedan menos que aportan para sostenerla", graficó un importante dirigente del gremio al portal Gestión Sindical . "Los sindicatos más fuertes tienen los aportes de muchos afiliados y además se agarran buena parte de los fondos cuando el Gobierno libera algo. Nosotros no tenemos nada de eso", agregaron.Según dicen cerca de García, la cuesta abajo comenzó durante la gestión de Mauricio Macri, a quien acusan de fomentar el desembarco de las aplicaciones multinacionales de transporte como Uber, sin regulaciones., se quejan amargamente. Siempre Juntos por el Cambio.Al respecto, dicen que no están en contra del imparable e inevitable avance tecnológico del que las apps forman parte, pero reclaman que las empresas de aplicaciones cumplan con las leyes y que se tenga en cuenta la situación de los taxistas.Mientras luchan contra Uber, los taxistas imitan el funcionamiento de la empresa para no perder pasajeros.En medio de esa situación que generó el desembarco de las apps, provocando cientos de manifestaciones callejeras de taxistas que continúan hasta hoy, llegó la pandemia, que le pegó durísimo a una actividad que vive de recolectar gente por las calles en un momento en que la gente no podía salir a la calle.De todos modos, García, de un perfil mucho más bajo que Viviani, tiene temas más prioritarios que afrontar que la pérdida de relevancia frente a otros pares del sindicalismo. El «ya no ser» parte de la mesa chica cegetista es un mal menor dentro de los problemas del gremio.