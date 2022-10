Bono de $45.000: el Gobierno dio detalles sobre cómo se pagará y quiénes lo cobrarán

el pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

Con la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre. pic.twitter.com/OZ0Gr96c47 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

El Gobierno otorgará un bono de 45.000 pesos a pagar en dos cuotas y será percibido por sectores vulnerables que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados.Lo precisó este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, quien indicó que l. El solicitante del beneficio deberá tener entre 18 y 64 años, y tendrá que inscribirse sin turno en las oficinas de ANSES.Asimismo, remarcó queEsta medida es posible gracias a la recaudación por la liquidación de soja en el mes de septiembre. La liquidación fue incentivada por la creación del Programa de Incremento al Exportador que determinó que parte de lo recaudado tendría como destino una prestación alimentaria extraordinaria. Y también para fondear “programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales”.Los beneficiarios no podrán tener ingresos laborales propios ni ingresos de prestaciones del Estado. En resumen, no deberán contar con:- Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).- Jubilación o pensión- AUH, AUE o Asignaciones familiares- Progresar.- Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo) Prestación por desempleo.- Obra social o Prepaga.Además, se va a cruzar información de otros organismos para realizar cruces patrimoniales y de consumo, a fin de determinar nivel de vulnerabilidad, con el objetivo de llegar a quienes más lo necesiten”.