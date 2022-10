Oficial: hay irregularidades y alteraciones en los cuadernos de Centeno

Un peritaje de la(PFA) detectó más de 1600 irregularidades en los cuadernos escritos por Oscar Centeno en base a los cuales se fundamentó una causa por corrupción y asociación ilícita contra empresarios y exfuncionarios kirchneristas que es instruida por el fiscal Carlos Stornelli.El trabajo de la División de Scopometría de la Policía Científica constató que en los escritos que figuran en el expediente existen, según indicaron a Télam fuentes allegadas a la defensa del empresario Armando Loson, imputado en esta investigación.El trabajo pericial, al que tuvo acceso esta agencia, sostiene que las irregularidades que se detentan en los escritos fueron hechas por "varias personas", en base al análisis caligráfico que se realizó.El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 8, de conformidad con el fiscal Gerardo Pollicita, ordenó a pedido de Vela la realización de un “examen pericial oficial” sobre los originales de los cuadernos 7, 8 y 4, que figuran en la causa.De Giorgi ordenó a los peritos oficiales utilizar todos los medios técnicos y tecnológicos que estuvieran a su alcance como análisis cromatográficos, sustancias químicas, ópticas y lumínicas para determinar “si los textos conformados pertenecen o no a un mismo puño escritural" y para establecer”, entre otros requerimientos.En el trabajo de la Federal se corrobora que los cuadernos peritados fueron escritos por Centeno, pero no así la infinidad de correcciones, enmiendas, sobrescritos y tachaduras. Sobre eso, la pericia oficial revela que esas adulteraciones no fueron realizadas por el testigo arrepentido, y se comprobó la existencia de "varias manos actoras" en esas adulteraciones.Para la defensa,. "Esto podría significar que los primeros fueron escritos en forma de 'bitácora' y los últimos podrían haber sido 'dictados'", en función de lo que deduce la representación legal de Loson. En ese sentido, se aporta que "en los cuadernos 7 y 8 hay diferencias en la velocidad en la escritura, y se presupone que pudo haber sido dictado".Las irregularidades se verifican también en todas las correcciones analizadas en los escritos, como aquellas en las que figuraba el nombre de "Armando" en vez de "Marcelo" o "Alem 855" por "Alem 942" y otras donde decían "Alem 985" en su escritura original.señalaron a Télam desde la defensa del empresario.En ese sentido, los representantes legales de Loson cuestionan que no se haya hecho una pericia como una prueba fundamental de esta causa, y plantean como interrogante si alguien intervino en los materiales que escribió Centeno y los que les fueron aportados al fiscal Stornelli.La firma tampoco participó en obras públicas y es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país, según indican fuentes de Albanesi.Loson, procesado en la causa de los cuadernos, había formulado la denuncia luego de establecer que en los cuadernos de Centeno había tachaduras, enmiendas, sobreescrituras y otras irregularidades que tendían a involucrarlo en situaciones de las que no había participado., había señalado el empresario en su denuncia.Y detalló:El análisis realizado por los peritos privados (del Estudio Latour) permitió detectar 195 correcciones conformadas con lo que sería líquido corrector de color blanco, 1373 sobre escritos, y 55 testados, totalizando no menos de 1.600 alteraciones del texto original. Al ingresar en los detalles, los peritos de parte detectaron que en más de una oportunidad el nombre "Armando" había sido sobrescrito, con una letra distinta, arriba de otro nombre –"Marcelo"- que en ocasiones ni siquiera había sido corregido en la continuidad del texto presentado en abril pasado.Loson declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos y siempre dijo que las entregas de dinero que realizó fueron de su patrimonio –y no del de la empresa que encabezaba- y para campañas electorales. Así lo expuso en su denuncia:El caso de los Cuadernos, que tuvo por juez al fallecido Claudio Bonadio y por fiscal aestalló en agosto de 2018 cuando aquel magistrado dispuso una serie de detenciones simultáneas a empresarios que aparecían en los textos y fueron acusados de haber pagado coimas a funcionarios públicos.En agosto de 2018, en su segunda declaración como arrepentido, Centeno aseguró ante la justicia que había quemado la versión original de los cuadernos en los que registró el detalle de los viajes de funcionarios públicos con valijas supuestamente llenas de dinero.Sin embargo,En la investigación del caso cuadernos están procesados y enviados a juicio oral empresarios como Juan Chediak, Ángelo Calcaterra y Carlos Wagner; como también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, como Julio De Vido, además del propio arrepentido Centeno, entre otros.