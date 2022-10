El histórico ajuste de Larreta a la Educación en CABA que desdibuja su crítica al Presupuesto 2023 nacional

No sorprende: siguen despreciando la educación y el futuro de millones de chicos y chicas que necesitan que el Estado los acompañe para que puedan soñar un futuro y trabajar para construirlo. pic.twitter.com/0CWR1mnn71 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 24, 2022

El jefe de Gobierno porteño salió a criticar a través de sus redes sociales el Presupuesto 2023 del oficialismo para el sector educativo y sostuvo que desde el Gobierno nacional “desprecian la educación y el futuro de millones de chicos y chicas”, pero se olvidó del constante ajuste a la Educación durante sus ocho años de mandato en la Ciudad y de que lo que ejecutó en el sector fue aún menor.“No sorprende:”, posteó en Twitter Larreta y le pegó al Ejecutivo por el presupuesto 2023 que establece que los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.044 millones este año a $735.467 millones el año próximo, lo que significa una reducción del 15,5%.Lo cierto es que, en términos de reducción y gasto presupuestario,En 2011, cuando terminaba el primer mandato de Macri (PRO) como jefe de Gobierno porteño, la Ciudad destinaba el 23,8% de su presupuesto al Ministerio de Educación. Mientras que en 2020, primer año del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta (PRO), esa proporción se redujo al 18,5%. Si se incluye 2021, los datos continúan a la baja: el último año con datos disponibles la proporción bajó al 17,1%.Durante los años de gobiernos del PRO la curva muestra que el punto máximo de participación de Educación en el total se dio en 2012, con un 26%, y a partir de ese año bajó prácticamente todos los años. Y la baja del período 2012-2021 es de casi 10 puntos porcentuales.En detalle, de la segunda gestión actual de Larreta el recorte en el fondo, por ejemplo, para ladesde 2019, llega a ser del 78%. Concretamente, en 2019, el presupuesto de ese área fue de 1798,1 millones de pesos; en 2020, escaló a 3068,7 millones de pesos, pero en 2021, bajó a 1140,4 millones. Por lo tanto, la caída entre 2020 y 2021 en términos nominales es del 71,2 % pero en términos reales -considerando la inflación- en ese mismo período es del 77,7%.Y si bien la Ciudad presentó un presupuesto más alentador en el área de Educación. De acuerdo al proyecto del ministerio de Hacienda porteña, que conduce, el presupuesto en Educación será el 31,8% del total presupuestario entre los que prevén destinar inversiones de $8.405 millones para infraestructura escolar y otros $9.690 millones para la adquisición de netbooks, tablets y equipamiento para el Plan Sarmiento, plan al que le recortaron el año pasado 370 millones de pesos.¿Cómo terminará de ejecutar el presupuesto educativo Larreta? Si bien este 2022 el presupuesto anual en infraestructura escolar, tras la ampliación, quedó en $3.240 millones, la ejecución presupuestaria del segundo trimestre, disponibles en el sitio web del gobierno porteño, estableció que se ejecutaron sólo el $1.064 millones.Mientras que en 2021 la gestión porteña hizo un fuerte recorte presupuestario en la Dirección General de Infraestructura Escolar, pasó de 1853 millones de pesos de 2020 a. Una quita de más de 713 millones de pesos que, sumados a la inflación, provocó una fuerte reducción anual. Hasta el segundo trimestre del año pasadoEny casi 900 millones (alrededor del 50% del presupuesto total) fue sub ejecutado.Y en 2019 el gobierno de la Ciudad destinó 1.847 millones de pesos a Educación, de los cuales ejecutó casi 1.794 millones de pesos.Con un ajuste histórico del PRO en Educación y un redireccionamiento de parte del presupuesto a ciertas áreas no detalladas, no queda más que dudar sobre el compromiso de Horacio Rodríguez Larreta con la educación y el futuro de millones de chicos y chicas que necesitan que el Estado los acompañe para que puedan soñar un futuro y trabajar para construirlo.