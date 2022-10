Quién es Rishi Sunak, el heredero de Liz Truss y Boris Johnson

UnDurante su mandato enfrentará una profunda recesión en el reino, con compañías en crisis, intensa presión inflacionaria y altas tasas de interés y una sociedad cambiando sus hábitos de consumo, como en 1970, ante el altísimo costo de vida. Economista, billonario, está casado con Murthy, hija de uno de los hombres más rico de la India y juntos tienen una fortuna que supera los 1200 millones de dólares.Fue el Chancellor en la pandemia de Covid, el inventor de los Furlough (permisos de licencia) que mantuvieron a las empresas a flote y a las familias. Un pragmático, que hoy deberá acordar con un partido conservador dividido y en guerra, para poder gobernar y poner la economía del reino en orden., dijo en su defensa, cuando lo acusan de ser un billonario.Rishi Sunak nació el 12 de mayo de 1980 en Southampton, Inglaterra. Sus abuelos emigraron de Punjab, en el noroeste de la India, al este de África, donde nacieron su madre y su padre en Tanzania y Kenia, respectivamente. Sus padres se conocieron y se casaron después de que sus familias emigraran en la década de 1960 a Southampton, en el sur de Inglaterra. El padre de Sunak se convirtió en médico general del Servicio Nacional de Salud. Su madre, farmacéutica, era propietaria y dirigía una pequeña farmacia, de la que Sunak, el mayor de sus tres hijos, eventualmente llevaría los libros.Más tarde, durante su carrera política, Sunak establecería paralelismos entre sus experiencias trabajando en el negocio familiar y los valores que obtuvo de ellos y de Margaret Thatcher, la hija de un almacenero, que se convirtió en un ícono del partido conservador., escribió Sunak en su presentación política.Sunak pudo asistir a Winchester College, la exclusiva escuela privada que ha producido no menos de seis ministros de Hacienda. Durante las vacaciones de verano servía mesas en un restaurante indio de Southampton. Pasó a estudiar filosofía, política y economía (el título obtenido por muchos futuros primeros ministros) en el Lincoln College de Oxford. Allí fue presidente de Oxford Trading & Investment Society, que brindó a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre los mercados financieros y el comercio global. Mientras estuvo en Oxford, Sunak también realizó una pasantía en la sede del Partido Conservador.Después de graduarse de Oxford en 2001, Sunak se convirtió en analista de Goldman Sachs y trabajó para la compañía de banca de inversión hasta 2004. Como becario Fulbright, luego obtuvo una maestría en administración de empresas en la Universidad de Stanford, donde conoció a su futura esposa, Akshata Murthy, hija de Narayana Murthy, multimillonario indio y cofundador del gigante tecnológico Infosys.Al regresar al Reino Unido en 2006, Sunak trabajó en The Children's Investment Fund Management (TCI), el fondo operado por Sir Chris Hohn, quien lo convirtió en socio unos dos años después. En 2009, Sunak dejó TCI para unirse a otro fondo de inversión , Theleme Partners. Ese año se casó con Murthy; tienen dos hijas.En virtud del éxito de Sunak en los negocios y la participación del 0,91 por ciento de su esposa en Infosys, la pareja comenzó a acumular una fortuna considerable, que The Sunday Times estimaría en alrededor de US$ 877 millones en 2022. Algunas fuentes estimaron el patrimonio neto de Akshata Murthy es de 1.200 millones de dólares.", escribió Sunak.Sunak comenzó a trabajar para el Partido Conservador. En 2014, Sunak fue elegido candidato del Partido Conservador a la Cámara de los Comunes en representación de Richmond en North Yorkshire, un escaño conservador seguro en el norte de Inglaterra, que ocupó durante mucho tiempo el antiguo líder del partido, William Hague. En mayo de 2015, Sunak fue elegido por mayoría absoluta. Asumió el cargo como un euroescéptico y apoyó firmemente irse de Europa. Lo haría al Reino Unido. Sería reelegido para el Parlamento en 2017 y 2019, y votó tres veces a favor de los planes Brexit de la primera ministra Theresa May.Se convirtió así en un firme partidario de la búsqueda del liderazgo del partido por parte de Boris Johnson. Cuando Johnson se convirtió en líder y primer ministro, recompensó a Sunak con un ascenso, nombrándolo secretario jefe del Tesoro en julio de 2019.Cuando Javid renunció en febrero de 2020, Johnson lo reemplazó con Sunak, quien, a los 39 años, se convirtió en la cuarta persona más joven en ocupar ese puesto.A medida que la economía británica se vio afectada por los cierres impuestos por el gobierno en un intento por detener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, se transformó en un keynesiano. Ante el horror de muchos de su partido creyó que el Estado debía mantener a las empresas y la familia para no destruir completamente la economía del país y pagar la deuda después.En el día más importante de su carrera política, Rishi Sunak fue magnánimo con su adversario, Boris Johnson y le agradeció. “Boris Johnson entregó el Brexit y el gran lanzamiento de la vacuna”, escribió en Twitter.. También escribió que realmente espera que el ex primer ministro. No se sabe si Boris recibió una oferta, aceptará ser canciller o enviado especial a Ucrania de Rishi Sunak o esperará nuevamente su turno.