Rosca amarilla: la dinámica PRO, Juez y De Loredo en Córdoba para sacarle la provincia a Schiaretti

Con sus casi tres millones de electores, la provincia de Córdoba concentra entre aproximadamente el 10 por ciento del universo electoral del país. La particularidad de su electorado seducido por el macrismo y su tendencia anti kirchnerista, la ausencia de PASO y la dificultad de un peronismo sin candidato fuerte, hacen que Juntos por el Cambio, particularmente el PRO intente hacer cosecha de una siembra a base de rispideces, internas y tensiones.

Lo que a nivel nacional Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta significa, en la provincia de Córdoba se ven representados por Gustavo Santos, Soher el Sukaria y Darío Capitani en la línea del ex presidente, la diputada (ex senadora) nacional Laura Rodríguez Machado y Carmen Álvarez Rivero en tándem de la presidenta del PRO nacional, y Francisco Fortuna, Orlando Ardun, Oscar Agost y legisladores provinciales de la mano del alcalde porteño.

Del otro lado, no descartan una potencial formula entre el intendente de Córdoba, Martín Llaiyora, y el intendente de Villa María, Martín Gill. “No sabemos aún si van a ir juntos pero parece que de eso se habla. Igual no sabemos si Schiaretti va a permitir este juego. El Gobernador siempre se ha mostrado anti kirchnerista pero si es cierto que Martin Gill pichonea mucho con lo K”, dice otra representante del PRO cordobés.

Con el agregado de que las elecciones provinciales, las que definen gobernador y legisladores locales, sean en mayo, Córdoba se traduce en la gran apuesta del PRO, solo superada por lo que pasa en CABA con un Martín Lousteau en ascenso pero casi a la par de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti y Javier Iguacel al acecho del territorio gobernador hoy por Axel Kicillof., sostuvieron a Política Argentina un grupo de dirigentes del PRO local.Aseguran que están juntos pero con “el esfuerzo de cuidarse mutuamente y de tratar de generar mayor volumen político, sin que eso genere más divisiones”. “Hay discusiones internas dentro del partido a ver si plantamos candidato propio. No tenemos ninguno que mida lo suficiente para hacer una campaña con posibilidades de ganar. O vemos si acompañamos la potencial formula de Juez y De Loredo, o cual termine siendo”, reconocen.Aseguran; “Juntos por el Cambio, más allá de la interna del PRO, tiene mucha potencia. Con posibidades de ganar. En 2021 sacamos los números que sacamos entre una línea rara que se armó entre el juecismo, el radicalismo y una parte del PRO. Si nosotros superamos eso, tenemos muchas chances de ganar la provincia. Además, se ve en cada visita de autoridades nacionales. Cada vez que Mauricio, Patricia u Horacio han venido han ratificado esta situación”, reculan.Para el PRO, “ese es el gran desafío que tienen ellos, los schiarettistas, para poder meter a todos los peronistas”. “Solo Llaiyora no llega. Ya el peronismo no es como Schiaretti o De La Sota, ya sea por gestión o por caudillismo”, señalan.El hecho de que no haya PASO, obliga a laburar al PRO a no partirse. “Lo más probable que la lista nacional sea una gran compensadora y se resuelva cuando resolvamos la local. Las realidades que tenemos son muy diferentes a CABA o la provincia de Buenos Aires. La estrategia es diversa. Estamos viendo como no partimos para ganar la Provincia”, aseguran.Sobre la relación con la UCR, ya sea Mario Negri o Rodrigo De Loredo, dicen que se llevan bien pero “es entre ellos que se matan”. “Estamos bien con el radicalismo institucional y con aquellos que bien miden, pero son ellos los que se pelean”, aseguran.En los últimos días, las visitas y charlas de Fernán Quiroz sobre salud y Eugenio Burzaco sobre seguridad han dejado mucho que hablar. “Son los principales temas que quiere la gente, estamos tratando de mostrar que no solamente tenemos buenos candidatos o alianzas sino programas. Tenemos que prepararnos para gobernar. Aquellos que quieran votar por los programas, que lo tengan. Que quieran votar personas, que la tengan. Que quieran votar por los espacios, que lo tengan”, indicaron.