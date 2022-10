Presupuesto 2023: la oposición frenó que los jueces paguen Ganancias

La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector de judiciales hubiera significado un ahorro fiscal de $237.850 millones para 2023.

Ojo que detrás del cobro de ganancias a los jueces, que es algo en lo que estamos de acuerdo, meten a los trabajadores del poder judicial. De ahí buscan obtener la mayor recaudación para que les cierre el presupuesto de ajuste que ordena el FMI. El salario no es ganancia. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 25, 2022

desde el FIT hasta Juntos por el Cambio, frenó el artículo 100 del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el Frente de Todos que establecíaEntre los diferentes bloques opositorescontra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado. Anteriormente, el proyecto había recibido la aprobación en general con 180 votos a favor y solo 22 en contra y así, luego de 15 horas de debate, pasó al Senado.El artículo 100 buscaba igualar a todos los miembros del Poder Judicial con el resto de la sociedad y con los jueces que ingresaron a su cargo a partir de 2017 que ya pagan impuesto a las Ganancias.Frente a lo que las asociaciones de magistrados y hasta el gremio UEJN, que conduce Julio Piumato, el martes realizaron un paro y se movilizaron al Congreso bajo la consigna “El salario no es ganancia” en rechazo a ese intento del oficialismo.Desde esa consigna se pararon los cuatro diputados delque también se opusieron al cambio, aunque aclararon que lo hacían porque no querían perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, remarcando el principio de que "el salario no es ganancia". Así lo había adelantado el líder del FIT,a través de su cuenta de Twitter:Mientras que desdeseñalaron: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto”. .Al respecto, específicamente desde el PRO señalaron que la decisión fue tomada con “la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias” y consideraron que “si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.Por su parte la legisladora de Identidad Bonaerensedefendió la continuidad del beneficio de jueces y fiscales de no pagar Ganancias al sostener que la Constitución "pretende que el Poder Judicial tenga independencia, y que los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados por aquellos que tenemos la potestad de establecer alguna imposición".Si bien la ley del 2017 dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias. Luego de diferentes medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.