Fuertes cuestionamientos del kirchnerismo a Rosatti en el Consejo de la magistratura

El Consejo de la Magistratura realizó este martes el primer plenario del año, luego de 9 meses sin sesionar y con un integrante menos, para definir a la Vicepresidenta y las autoridades de las cinco comisiones del organismo. Durante la reunión el oficialismo sostuvo fuertes críticas al presidente del Consejo,A raíz de la declaración de inconstitucionalidad de su integración en diciembre de 2021, seguido del conflicto de poderes por la designación decomo representante del Senado por la segunda minoría- que finalmente Rosatti impugnó- y las tensiones entre oficialismo y oposición, desde julio del año pasado el Consejo no podía concretar un plenario.“No puedo dejar de mencionar que este Consejo significa una afrenta al Poder Legislativo, cuando uno ve cómo se fue elaborando el diseño de este Consejo y las demoras, nos estamos reuniendo después de 9 meses, seguro nació un bebe entre la última reunión y esta de hoy”, crítico el oficialista Mariano Recalde durante la sesión.Y atribuyó la desorganización al fallo que dejó afuera a Doñate: “Estoy convencido, que se origina todo en ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictadoy avasallar otros poderes de la república”.En ese sentido sostuvo que fue “un fallo que además puso de presidente de este cuerpo (Rosatti) a uno de los firmantes del fallo”. “Cualquier estudiante de derecho sabe que lo más grave que puede cometer un juez es ser juez y parte”, aborreció.“Creo que lo que se decidió y lo que se viene decidiendo sobre la integración que es demasiado irregular, no esfalta un consejero, tuvimos discusiones y creo que está claro a quién representa el cuarto diputado y el cuarto senador”, apuntó Recalde contra el poder que maneja el presidente del Consejo y de los ministros de la Corte.Sobre la forma en la que se estableció el organismo y quedó excluido el representante del Senado por el Kirchnerismo agregó: “Este berenjenal tiene por objetivo evitar que se juzgue a los jueces corruptos que tiene la Argentina, es para evitar que cumplamos con otra sentencia de la Corte, la que dijo que Bruglia y Bertuzzi están mal trasladados, puestos a dedos por (el expresidente Mauricio) Macri en Comodoro Py, están empatando el Consejo para que no llevemos las ternas”.En el mismo sentido habló la diputada y consejera del Frente de Todos,que resaltó: “Estamos acá sentados y sentadas después de 9 meses cuando lo que se había hecho este Consejo de 2 presidencias -la de Lugones y Molea- funcionando acertadamente al punto tal que llegamos a cumplir el fallo suyo señor Presidente”.Y recordó lo que sucedió cuando quisieron juzgar a los dos jueces puestos a dedo por Macri. “Al momento de cuando el pleno debía votar Bruglia Bertuzzi, estos dos jueces trasladados que incluso la misma Corte dijo que estaban mal trasladados, nos mandaron a hacer concursos, los hicimos, tomamos examen, entrevista, se resolvieron impugnaciones y se llegó al punto de tener ternas y ahí el Consejo dejó de funcionar”, lanzó.Tras lo que lamentó los dichos de la consejera Reyes quien había acusado al oficialismo de tener “una obsesión kirchnerista de manipular la Justicia” y de “ir sobre los jueces y los poderes del Estado”.Al respecto Saley señaló que el kirchnerismo “no merece” el destrato que está viviendo: “Cuando somos nosotros las víctimas de lo que usted acaba de decir. Nos comportamos cómo debíamos cuando presidíamos, cuando cumplimos el fallo de la Corte y recibimos este avasallamiento, parece el mundo del revés”, lamentó.Y señaló como necesario “avanzar directamente en el concurso que requiere el fallo de la Corte y avanzar en las comisiones de Disciplina y Acusación en el hecho gravoso que atraviesa el Poder Judicial denominados Los Huemules, Lago Escondido y lo empresarios que pagan dádivas como el caso de Magnetto”.