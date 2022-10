"Incomprensible": la reacción de Alberto Fernández por el bloqueo opositor a que los jueces paguen Ganancias

El presidente Alberto Fernández criticó con dureza el bloqueo del Poder Judicial a través de la oposición a la iniciativa que estaba incluida en el Presupuesto 2023 para que todos los jueces y trabajadores judiciales pagaran el Impuesto a las Ganancias, como el resto, y no continúen excentos como hasta hoy

. Los sueldos de ahora son consecuencia de que cuando cuando tuvieron autaquía para funcionar hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la adminisitración pública ni el Congreso. Un juez de Cámara hoy debe debe estar ganando un millón de pesos y un diputado 300 mil. Yo gano poco más de 500 mil y pago ganancias, pago todo”, sintentizó el mandatario a través de ejemplos comparativos.Entrevistado en El Destape, Fernández sostuvo que "la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice que esto un ataque a la Justicia o se hace por Cristina [Kirchner], pero no tiene nada que ver"., afirmó.Consultado acerca del humor social en el marco de la crisis económica actual y la inflación, el jefe de Estado aseguró que "la gente está muy afectada por dos cosas", entre las que nombró que su gestión logró recuperar empleo y con salarios más deprimidos que los que existían en el 2015" y segundo que al mirar "el empleo formal, efectivamente los salarios le ganan a la inflación, (pero) el problema es que partieron de muy abajo”.Interrumpido por el entrevistador bajo el comentario de que eso no está sucediendo durante los últimos meses, Fernández marcó que eso todavía no es una situación concluida (en términos anuales) porque "están todas las paritarias abiertas”.