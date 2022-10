Cafiero: "América Latina y el Caribe tienen las herramientas para superar esta coyuntura"

El cancillersostuvo que los países de América Latina y el Caribemarcada por las secuelas de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Cafiero habló en el panel de cierre en la tercera jornada de la Asamblea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la ciudad de Buenos Aires.El Ministro de Relaciones Exteriores resaltó los "tres días de intenso trabajo" en el 39° período de sesiones del organismo y ponderó la presentación del documento "Hacia la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe", que describióAl respecto, Cafiero señaló que la región enfrenta "brechas históricas" en materia de desigualdad, producción y género, "que se suman a las problemáticas actuales". En ese contexto, valoró "la hoja de ruta que plantea la Cepal" que a su juicioPor tal razón, sostuvo que. Cafiero ratificó lo señalado en la apertura de la Asamblea al señalar que "la Cepal nunca fue un órgano tecnocrático, sino que desafió y se desafió en las coyunturas más interesantes" y remarcó la importancia del diálogo, "que enriquece no solo el debate sino también las proyecciones que hagan que la región transite el camino de desarrollo económico con justicia social".Durante su intervención, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Salazar, aseguró que "se perfila la certeza que (los países de la región) transitamos rumbo a una década perdida", con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) global similar a la de la depresión de la década del '30., advirtió.Además puntualizó que el objetivo de los países de la región "no puede ser darnos por satisfechos con volver a la situación previa a la pandemia", sino que, además,. Al respecto, identificó diez áreas prioritarias en la agenda de la Cepal: productividad, empleo y crecimiento inclusivo; lucha contra la desigualdad; brechas sociales; educación y formación profesional; sostenibilidad y cambio climático; transformación digital; migraciones; integración económica regional; igualdad de género y estabilidad macroeconómica y financiera.Salazar, quien asumió la conducción de la Cepal a principios de octubre, presentó el documentoen el que alertó sobre la necesidad de tomar medidas con urgencia ya que "se perfila la certeza que transitamos rumbo a una década perdida". En ese sentido, señaló que "no hay lugar para cambios graduales", en especial por la premura en atender la situación de millones de habitantes en condiciones de pobreza extrema.