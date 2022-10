Paulo Pereira sobre la elección en Brasil: Será una gran batalla contra el neofascismo

De cara al balotaje que se dará este domingo 30 de Octubre en Brasil entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el coordinador regional del Núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina, Paulo Pereira, expresó: “Reordenamos la campaña para la segunda vuelta. Estamos muy involucrados en mantener lo que se logró en la primea vuelta”.

“Mantener los 63,5 por ciento de los votos obtenidos por Lula en Argentina y ampliar ese número. Entonces todos nuestros esfuerzos están en ese sentido. Por eso, doblamos ese nivel de trabajo en ciudades como Rosario, Córdoba y La Plata a los efectos de ampliar”, resaltó.Pereira dijo “estar en sintonía con lo que están haciendo los compañeros del PT en Brasil para ratificar la votación histórica que tuvo Lula con 57 millones de votos y sumar en lo que sea posible a los indecisos y a los que no fueron a votar”. “También a aquellos que optaron por las otras fuerzas que sí apoyaron al Lula da Silva en esta segunda vuelta”, agregó.Y enfatizó: “Estamos muy involucrados en garantizar la victoria necesaria de Lula”.En relación a la importancia de la contienda electoral, Pereira expresó: “Argentina es el país que tiene la delegación internacional más grande del Partido de los Trabajadores para acompañar este momento histórico que vive Brasil. No obstante, no es algo solo para Argentina o Latinoamérica sino para todo el mundo”.“El mundo está con la mirada puesta con lo que va a pasar en Brasil este domingo porque se trata de la gran batalla que se va a dar contra el neofascismo”, concluyó.