Aníbal Fernández cruzó a Wado de Pedro por las PASO 2023: ¿Por qué no le dicen que se deje de joder?

El ministro de Seguridad,, cruzó a su par del Interior,, por mostrarse a favor de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó “¿Por qué no le dicen que se deje de joder?”.En medio de una creciente interna por quién ocupará un lugar en las candidaturas presidenciales del Frente de Todos el ministro de Seguridad cruzo a su par y agregó más tensión a la interna: “”, cuestionó.El jueves De Pedro aseguró en declaraciones para El Destape Radio que “la mayoría de los gobernadores e intendentes del Frente de Todos no quieren que haya PASO” en 2023 y que "quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”.El funcionario había marcado que "la gente está para definir, para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de los partidos políticos porque eso revitaliza la discusión interna", sin embargo aclaró que el Primer Mandatario "es el que tiene la definición". De todas formas la aclaración nos sirvió para bajar las tensiones.Aníbal aseguró que Alberto Fernández "es candidato" en declaraciones para medios televisivos. "Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”, remarcó.Por otro lado, Aníbal habló de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: “La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así”. Y cerró: “Puede (Alberto Fernández) ser candidato. Y seguramente, si las cosas no se dan de otra manera, va a ser el candidato del peronismo”, concluyó.