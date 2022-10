Gerardo Morales apuntó contra el PRO: Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar"

lograron una foto de unidad con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,

Hoy celebramos el gran triunfo de Raúl Alfonsín en el 83 y la vuelta de la democracia con miles de radicales de todo el país en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/rq04l763eL — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 29, 2022

La Unión Cívica Radical (UCR) organizó un acto en el predio de Costa Salguero para festejar "la vuelta de la democracia", por la celebración de los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, concomo los principales oradores. Si bien”.Pero previamente el senador radical y el gobernador jujeñopese a queDurante su discurso Morales llamó a ampliar la unidad y afirmó: "Mi vicegobernador es peronista y tenemos 26 partidos políticos, lo mismo le pasa a Mendoza y a Corrientes."Gobernamos tres provincias, líderes en nuestras cámaras, no somos solo un partido parlamentario, somos un partido de gestión porque gobernamos y lo hacemos bien.y creen que somos unos atrasados porque nos abrazamos a los principios e ideales de nuestro partido aún vigentes", remarcó el líder al hablar de la UCR.Además, Morales le pegó a Mauricio Macri y al PRO: "Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, es marcar un rumbo, decir a dónde vamos, es la capacidad de escuchar, liderar es la humildad de saber que como personas hacemos cosas bien y cosas mal."."Si hay un error que cometimos entre 2015 y 2019, es no haber podido lograr un gobierno de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición", sostuvo el presidente de la UCR como autocrítica.Y señaló: "La gente nos está mirando, está mirando a un partido que tiene musculatura, territorialidad, nos mira y tiene expectativas en nosotros por eso estamos trabajando ese plan de gobierno", anunció el gobernador jujeño y precandidato a presidente. "Vamos a gobernar el país, vamos a gobernar la República Argentina y nos estamos preparando para eso", añadió.Tras una semana en la que resonó la posibilidad de que se sumara a la carrera por la presidencia, el senador nacional Martín Lousteau utilizó en masivo acto de la UCR para confirmar que será el candidato a jefe de Gobierno porteño del radicalismo, para competir con Jorge Macri, y otros dirigentes PRO anotados.y voy a ser el Jefe de Gobierno de una coalición", dijo el exembajador en Estados Unidos, que antes del acto había salido a cruzar a Patricia Bullrich, titular del PRO, por sus palabras contra Horacio Rodríguez Larreta al que acusó de entregarle la ciudad a los radicales a cambio de que apoyen su proyecto presidencial.Morales elogió la figura de Lousteau para la Ciudad: "Martín Lousteau es nuestro candidato a Jefe de Gobierno yDe Córdoba está Rodrigo De Loredo, vas a ganar la elección", dijo a los gritos.En su discurso Lousteau señaló que "el legado del gobierno de Juntos por el cambio es haber terminado con 12 años de populismo y generado alternancia. Terminar el mandato desde el '28 y dejar una coalición que puede poner freno y puede volver a gobernar".Y cerró repitiendo que será candidato a Jefe de Gobierno de una coalición y dejó un llamado al diálogo: "El legado de Juntos por el Cambio es que modificó el sistema político argentino".El evento, previsto para las 11 de la mañana, arrancó recién pasadas las 12 del mediodía en un predio de Costa Salguero copado por la militancia radical.También hubo invitados extrapartidarios como Larreta, que pasó a saludar y luego se fue a festejar su cumpleaños. Por cuestiones de tiempos y de manera conveniente, ya no estaba presente en Costa Salguero cuando llegaron las críticas más lapidarias de los radicales al macrismo, pero sí llegó a la foto.