La confesión de Macri a Melconian sobre el FMI: "Me están dando la plata para ganar la elección"

, afirmó el economista Carlos Melconian sobre el acuerdo que la gestión de Juntos por el Cambio alcanzó con el FMI para el préstamo más grande de la historia del organismo multilateral. Recordó que el entonces presidente le dijo: "Me están dando la plata para ganar la elección".Melconian repasó los días del acuerdo de Macri con el FMI en una charla que dio en Uruguay, donde ofreció su análisis sobre los últimos tres gobiernos y perspectivas a futuro. Allí sugirió que el fundador del PRO no debe presentarse a las elecciones 2023 como candidato por tener "piso alto y techo bajo" y señaló al ministro de Economía, Sergio Massa, comoMacri recibió un crédito stand by de 57 mil millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional, del que finalmente se hicieron efectivos 45 mil millones. En declaraciones de las que luego intentó retractarse, el expresidente reconoció que esos fondos se usaron para financiar la fuga de capitales. "El propio FMI realizó una auditoría de ese crédito y cuestionó los manejos de política económica de Cambiemos. Tamién hizo un duro diagnóstico sobre las medidas que no se tomaron para evitar la fuga del dinero de ese desembolso.El economista aseguró que la intervención de Donald Trump fue fundamental para conseguir el préstamo para la Argentina para resolver lo que consideró un "equivocado asesoramiento de financiar gasto público con crédito externo". Remarcó que eso dejó a la Argentina, en 2018, sin más acceso a los mercados internacionales.Melconian repasó que, una vez hecho el favor por parte de Trump, fue el entonces número dos del FMI David Lipton quien tomó las riendas del préstamo de 50 mil millones de dólares. "Me consultaba: ¿qué opinas del acuerdo?", recordó Melconian sobre lo que le dijo Macri y señaló que él le anticipó que perdía la elección de 2019. En ese momento el economista agregó que el líder del PRO le dijo: "Según el relato de Melconian, Macri le ofreció en ese momento tomar el Ministerio de Economía y él lo rechazó porque "un presidente y un ministro, con Lipton al lado, toman mate". "", dijo el economista que fue su respuesta.recordó Melconian sobre lo que ocurrió tras el acuerdo con el FMI y la suba de 18 a 60 pesos del dólar porque "se estaba yendo la 'hot money' que había llegado a la Argentina". Luego de ese repaso, el economista coincidió con el exmandatario con el análisis de que "el problema es que volvió a ganar el kirchnerismo".Melconian destacó como un "colchón" la situación de devaluación del peso, bajo déficit y cero emisión monetaria que fue política pública de los últimos dos años de Juntos por el Cambio e indicó que el gobierno de Alberto Fernández tuvo la "gran desgracia" de la pandemia de Covid-19.consideró en la charla de la organización CED.Para el economista el problema actual es que el país recuperó "un gasto público infinanciable", ya que no retrocedieron las ayudas sociales dadas durante la pandemia, y echó culpas sobre "la década bolivariana" en referencia a los años de gestión de Cristina Kirchner cuando. Melconian consideró que la gestión de Alberto Fernández es la "tercera administración consecutiva que empieza la vuelta a casa" y que en materia económica el gobierno es "socio de la inflación para licuar gastos y cobrar impuestos".