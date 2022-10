Interna en Juntos por el Cambio: el comunicado que no fue y dejó expuestos a Pichetto y Patricia Bullrich

Lula da Silva fue electo presidente de Brasil por tercera vez. La noticia ya generaba revuelo dentro de la alianza opositora. Es que las reacciones en torno al potencial triunfo del líder del Partido de los Trabajadores, generaban tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Tal fue la discordia que JxC no pudo definir un comunicado de unidad entre las cuatro fuerzas principales ante los comicios electorales del país carioca.

Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a @LulaOficial por ser electo Presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países🇦🇷🇧🇷 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 31, 2022

Por un lado, los radicales y el espacio que lidera Elisa Carrió habían acordado con el PTO difundir un documento para felicitar al pueblo brasileño por esta histórica jornada democrática. Fue el propio Miguel Ángel Pichetto quien decidió no apoyar dicha expresión generando así subidas de tono en la ya de por sí complicada interna que vive Juntos.También la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no avalaba el comunicado único. Así lo hizo saber Infobae. En tanto, Gerardo Morales, Martín Lousteau Maximiliano Ferraro; y hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta querían expresar el reconocimiento por la victoria del líder del PT.“Quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a @LulaOficial por ser electo Presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países”, dijo Mauricio Macri desde Twitter mientras desde el larretismo sostuvieron, aseguraron al mencionado portal, que “los extremos no son buenos para el país y tampoco para ganar elecciones”. Es decir, el larretismo se quiso apropiar de la victoria de Lula como un ejemplo de la necesidad de consenso y dialogo.