Litza: Si uno es amplio y generoso puede incluir a todos así no haya PASO

“Lo estoy viendo al ministro Massa absolutamente sólido. Seguro de los objetivos y las metas que necesita Argentina alcanzar. Con una hoja de ruta clara y transparente que nos fue mostrando cuales iban a ser los pasos que se iban a dar dando”, dijo Mónica Litza al referirse a las declaraciones que el ministro Sergio Massa emitió a El Destape.

Litza agregó la idea de que haya una mejor distribución del ingreso y “fortalecer el poder de estos que fueron degradándose desde el gobierno de Mauricio Macri”. “También es necesario bajar la inflación de forma paulatina”, completó.

Volviendo al tema PASO, Litza enfatizó: “A mí me parece que Massa fue muy claro cuando dijo que si uno es amplio y generoso puede incluir a todos así no haya PASO y que si no sos amplio y generoso podés cometer el error de no incluir a todos así haya PASO. Esto tiene más que ver con una actitud de amplitud más allá de si el instrumento PASO existe o no”.

En diálogo con Política Argentina, la legisladora oriunda de Avellaneda aseguró que “Massa nunca habla de un plan económico integral sino que desde el minuto uno habló de metas y objetivos, de pilares y fortalezas que había que seguir”. “Hoy en la nota que brindó pudo avanzar sobre cuál es su pensamiento y cuáles van a ser los pasos próximos. Vemos que los ojos siguen siendo los mismos: el superávit comercial, el reordenamiento de la economía, fortalecer las reservas y propiciar el desarrollo de la economía del conocimiento, la agroindustria y los minerales”, sostuvo.A propósito del debate que se generó en torno a la posible eliminación de las PASO y la postura del líder del FR sobre esto, Litza señaló: “No creo que Massa esté mirando desde lejos el proceso electoral. Él es un hombre político y hace política además de gestionar. Sabemos que su principal objetivo es hoy la gestión pero está viendo también la política”.“Me parece buena la sugerencia al Presidente de pedirle una mesa política de la Coalición, en la cuál tenemos varias cuestiones a resolver: una de ellas es la postura respecto de las PASO. Tenemos posturas diferentes en el FDT y lo ideal es tratar de unificar un criterio”, consideró también al referirse a la solicitud de una “mesa política” de la alianza oficialista.