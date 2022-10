Tras ignorar el triunfo de Lula en Brasil, Bullrich se colgó de Lacalle Pou contra el Mercosur

Patricia Bullrich radicalizó más su postura de derecha y sus diferencias con la coalición opositora y viajó a Uruguay a reunirse con Luis Lacalle Pou sin mensaje sobre los comicios más importantes de la región

Compartí una larga e interesante reunión en Montevideo con el presidente @LuisLacallePou. Un gran amigo de los argentinos. Analizamos los intereses comunes, entre ellos el turismo, el uso de los puertos y de la Hidrovía, y en avanzar en donde el Mercosur no lo haga. 🇺🇾 🇦🇷 ❤️ pic.twitter.com/GDbwIuJmii — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 31, 2022

Mientras América Latina entera, el Frente de Todos en su totalidad e incluso los socios menos "halcones" de Juntos por el Cambio (con Mauricio Macri colgado sobre la hora) celebran las elecciones democráticas en Brasil y felicitan a Lula Da Silva por su victoria frente a Jair Bolsonaro,La presidenta del PRO se reunió en Montevideo con el jefe de Estado uruguayo justo a la vez que aún evita - y la situación parece que no cambiará - pronunciarse sobre las elecciones brasileñas. Incluso rechazó, acompañada en soledad por Miguel Ángel Pichetto, firmar un comunicado de JXC felicitando al líder del PT, hecho que boicoteó el intento.En cambio, tras su encuentro con Lacalle Pou y la foto de rigor que la posiciona en su búsqueda presidencialista, destacó los intereses comunes con Uruguay sobre el turismo, el uso de los puertos y la Hidrovía, para cerrar contra el Mercosur., escribió Bullrich, en una frase que alude a las tensiones que el gobierno de Lacalle Pou enfrentó con sus socios del organismo regional por la intención de Uruguay de avanzar en acuerdos de libre comercio con potencias como China, lo que choca con la resistencia de Brasil y Argentina.“Con el Presidente Lacalle Pou pensamos una política común abierta al mundo y de respeto de los derechos humanos, en donde la seguridad, la prosperidad y la integración son fundamentales para la región”, escribió Bullrich en un comunicado que difundió con la foto en la que se la ve al lado del presidente uruguayo, quien recientemente se vio embarrado en polémicas alrededor de servicios de peluquería que recibió en plena pandemia y encierro.Bullrich, además, recorrió durante el fin de semana Punta del Este y Montevideo y se reunió con argentinos radicados en Uruguay, en modo candidata presidencial opositora, en medio de las tensiones conpor las candidaturas en la Ciudad y con la UCR, tras las críticas radicales a la gestión de. Si queremos ser una zona de paz para la prosperidad, podemos pensar en una política común de seguridad regional. Para evitar los problemas de los puertos es mejor pensar en puertos regionales y en una política común para el Atlántico Sur junto a Brasil”, aseguró Bullrich.Pese a no hablar de Brasil,, y escribió: "Nuestra mirada es la de una mayor integración regional, pero abierta y no cerrada frente al mundo. Sin duda queremos avanzar en tratados de comercio para abrir mercados a nuestros productores, empezando por la UE y siguiendo por el sudeste asiático, India y el norte de África. Debemos tener una política común frente a China”.“Nos gustaría trabajar juntos para que Brasil comparta esa integración más grande y para que nos transformemos en una plataforma de clase mundial de provisión de alimentos, energía, minería, turismo y servicios, con una industria eficiente para la región”, cerró diciendo la titular de PRO, en lo que configura una idea que no coincide con la de Lula Da Silva y que tampoco entraba en el juego de Bolsonaro.