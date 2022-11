Patricia Bullrich amenazó al número dos de Larreta: La próxima te rompo la cara

Se lo dejó en claro y en video Patricia Bullrich al número dos de su competidor interno como aspirantes presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara"

🔴 #Video | Patricia Bullrich confrontó duramente al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: “La próxima te rompo la cara”.



🗣 “No me cruces más en la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode”, le dijo la presidenta del PRO a Miguel. pic.twitter.com/SgpB2XXM4U — Política Argentina (@Pol_Arg) November 1, 2022

La interna en el PRO en particular pero que atraviesa a todo Juntos por el Cambio de cara a las candidaturas para las elecciones de 2023 ya no sólo es pública, explícita y sin miramientos, sino que además incluye amenazas de violencia física.La escandalosa, literalmente, situación sucedió el lunes 24 de octubre en La Rural, cuando allí Mauricio Macri presentaba su segundo libro, "Para qué", con casi toda la primer plana de JXC presente. En ese contexto fue que la titular del PRO y precandidata a presidenta encaró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y le disparó sin pruritos., le dijo Bullrich a Miguel ante la sorprendida mirada de otros dirigentes importantes de JXC, entre quienes resaltaba Miguel Ángel Pichetto.Y siguió Patricia, con el número dos de Larreta tratando de abrazarla: "Conmigo no se jode, te lo aviso. Te lo aviso así directamente. Conmigo no se jode".Según Infobae, que dio a conocer el video, Pichetto se sorprendió por la frase de Bullrich e hizo trascender su incomodidad. Quienes sí hablaron posteriormente fueron los protagonistas., afirmó Miguel en una entrevista a Eduardo Feinmann en radio Mitre.No se pareció mucho a la versión de Bullrich, que le tiró directo a Larreta., explicó ante su círculo íntimo según Infobae.Un día después de la amenaza de Bullrich a Miguel, la titular del PRO sentó a su lado a Jorge Macri, primo de Mauricio e integrante del gabinete de Rodríguez Larreta, y lo apoyó como candidato a jefe de gobierno porteño, cargo para el que tiene dos integrantes del equipo del actual alcalde como competidores, Soledad Acuña y Fernán Quirós, y además al radical Martín Lousteau.