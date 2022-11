Prepagas: cómo será el sistema de subas según nivel de uso tras la crítica de Cristina que acompañó Massa

El Gobierno ya trabaja en un nuevo esquema de autorización de aumentos para la medicina prepaga, luego del sistema de actualizaciones automáticas de costos que consideran un fracaso.

un esquema de aumentos parecido al que se usa en algunas aseguradoras de autos: el que menos usa la prepaga, menos aumento paga.La nueva metodología se centra en el núcleo del negocio de las prepagas, que recaudan y crecen cobrando tarifas plenas y con aumentos porcentuales iguales en los planes de personas jóvenes de hasta 40 años, que salvo casos puntuales, no utilizan con frecuencia ningún servicio que a las empresas le represente costos.En una entrevista periodística, Massa reveló que se está estudiando aplicar a partir de 2023 "" para determinar las cuotas de las empresas de medicina prepaga tras los "aumentos por encima del promedio" de inflación que tuvieron esas entidades este año, merced a la norma vigente. Y agregó que "el aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, yo comparto filosóficamente el tuit" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que días pasados cuestionó el aumento que comenzará a regir en diciembre próximo, de acuerdo con lo establecido en una norma dictada a mediados de año, planteó Massa.Aunque aclaró que "la diferencia en todo caso es que hay que entender que más que quejarme, me toca además trabajar en la solución. Y el tuit de Cristina lo que hace es desnudar un problema que las prepagas tuvieron en el último año: aumentos por encima del promedio (de la inflación). Me parece que es verdad". CFK había explicado que, dijo la expresidente a través de un hilo de Twitter. Allí remarcó que con la nueva suba se suma "114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20 % sobre la inflación anualizada".El ministro de Economía dijo además que el "aumento se lo da una resolución, que está hecha”, y añadió que, con lo cual la eventual solución se tendrá que dar luego de fin de año, cuando vence el plazo de vigencia de esa norma. De esta forma, el ministro de Economía hizo referencia a la Resolución 867/2022 , que se había autorizado de acá a fin de año incrementos en el valor de las cuotas de las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) con unDe ahora en más, cuando termine la suba automática, se aplicará un sistema parecido al telemático que ofrecen, desde 2014, algunas empresas de seguros. El que menos usa el auto, paga menos. Con lals prepagas será igual y corregirá deficiencias del sistema actual, que produjo aumentos muy fuertes: el 13,8 de diciembre se suma a las subas implementadas en los meses de octubre (11,53), agosto (11,34), julio (4), junio (10), mayo (8), abril (6), marzo (6) y enero (9).