Los cuatro detenidos de Revolución Federal piden ser excarcelados y la querella de Cristina Kirchner se opone

Los cuatro detenidos derechazaron este martes cualquier tipo de vínculo con el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En detalle, los detenidospidieron la excarcelación en la investigación por supuesta instigación a la violencia abierta en su contra.Las defensas de ambos expusieron en audiencias ante la Cámara Federal porteña, en tanto que los otros dos detenidos, Leandro Sosa y Gastón Guerra, presentaron escritos en los cuales también pidieron quedar libres, informaron fuentes judiciales a Télam.Por su parteMientras se realizaban las audiencias en el Tribunal de Apelaciones, Sosa y Guerra ampliaron desde la cárcel sus declaraciones indagatorias en la causa que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y negaron las acusaciones en su contra, explicaron fuentes del caso.Ante la Cámara Federal, la única imputada que se conectó a la audiencia hecha por videoconferencia fue Sabrina Basile, desde el penal donde permanece detenida."Justamente una de las banderas por las cuales me manifiesto en las calles es la igualdad ante la Ley y me parece que en este país tenemos que empezar a ser coherentes con lo que pregonamos. Aquí estoy, subordinada a derecho y comprometida a seguirlo según La ley", indicó a los jueces la hija del exentrenador de la Selección Alfio ‘Coco’ Basile.Los magistrados Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi realizaron en la mañana de este martes las dos audiencias separadas a través de la plataforma Zoom . En la primera de ellas escucharon a la defensa de Morel, el referente de Revolución Federal que optó por no conectarse desde su lugar de detención.La abogada defensora de Morel, Amina Chale, sostuvo que se pretende vincularlo con el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que "permanezca en prisión".La defensa del líder de Revolución Federal sostuvo que Morel se manifestó usando la "libertad de expresión" y que "todos los días hay gente frente a la Casa Rosada con intención de manifestarse".El pensó que las manifestaciones públicas en las que participaba no tenían otra finalidad que el ejercicio de la libertad de expresión", agregó la abogada."Se quiere disfrazar un tipo penal con otro más grave, como es el intento de homicidio de la Vicepresidenta, para que mi asistido permanezca en prisión", afirmó la defensora.La letrada pidió la excarcelación de Morel y aseguró que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.Media hora más tarde tuvo lugar la audiencia del defensor de Basile, Martín Sarubi. "Se presentó espontáneamente en el juzgado a sabiendas de que quedaría detenida y eso demuestra absoluta sujeción y respecto por el proceso", expuso Sarubi, en la audiencia que fue presenciada por la acusada, quien se dirigió a los jueces desde la sala de videoconferencias del penal en el que está detenida por orden de Martínez De Giorgi, a pedido del fiscal Gerardo Policitta, quien tiene delegada la investigación.Y remarcó que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta cometido el 1 de septiembre y que se investiga en otra causa penal a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.ante la "presunción" de que ello vaya a pasar en el futuro.Los jueces siguieron la audiencia por Zoom desde sus despachos en los tribunales federales de Retiro y tras escuchar los argumentos quedaron en condiciones de tomar una decisión.