Perito oficial destrozó la causa Cuadernos: dos fueron escritos de corrido por Centeno

ahora con una que voltea de pleno la hipótesis de que los cuadernos supuestamente escritos por el ex chofer Oscar Centeno configuran un "diario de viajes de la corrupción" y fortalece la visión de las defensas, como la de Cristina Kirchner, que señalan que son textos guionados para la persecución política

el cuaderno 7 relata hechos diarios sucedidos entre el 6 de mayo y el 31 de octubre de 2013, mientras que el cuaderno 8 refiere a presuntos sucesos entre el 2 de junio y el 3 de noviembre de 2015

"Parar dejar en claro, esas constancias temporales, esto es, cuando uno escribe día a día la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales, esto es, por posición por espacio gráfico, variabilidad o diversidad de implementos escritores utilizados, por condiciones de temperatura, así como también, condiciones particulares del temperamento o conducta del escribiente, cambio de estado de ánimo, entre otros"

A la espera del juicio oral que busca forzar la justicia federal pese a la infinidad de irregularidades que se vienen detectando, justamente esas irregularidad siguen apareciendo,Es que un perito oficial firmó y declaró ante el juezque las anotaciones supuestamente realizadas día por día en al menos dos de los Cuadernos atribuidos a Centeno no fueron escritas diariamente en el marco de casi dos años sino que se redactaron de forma continua, o sea de un solo tirón.El golpe a la causa Cuadernos surge de la declaración del comisario, a cargo de la división Scopometría de la Policía Federal., precisó Centofanti, quien firmó una pericia hecha sobre copias digitalizadas de tres de los cuadernos escritos por Centeno, las fotocopias de los denominados "cuadernos" 4, 7 y 8, en el marco de una causa que investiga irregularidades en esas anotaciones.Según informó Télam, el perito declaró como testigo por videoconferencia ante el juez Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación de esa denuncia presentada por uno de los empresarios imputados en la causa "Cuadernos",El experto detalló que en el informe pericial se consignaron aquellas frases con un "cambio sustancial de la leyenda primitiva" y especificó que "una cosa es la labor correctiva espontanea, y otra, es un cambio sustancial de la leyenda primitiva, estas últimas son las consignadas en el informe pericial".En cuanto al denominado cuaderno 7, el comisario y perito remarcó que su análisis "no revela estos cambios o variables mencionadas precedentemente, sino que, surgen como un relato estable y continuo, no como un registro de constancias diarias". Justamente, los "cuadernos 7 y 8" fueron centrales para la hipótesis de que son relatos diarios, estilo bitácora, de la corrrupción.Es que el periodista de La Nación y empleado judicial, descubridor de las fotocopias de los cuadernos, informó, cosa que luego le confirmó la justicia, queDe este modo,"Se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales en cuanto a desarrollo tal como se expresara en relación al aumento de velocidad hacia las constancias finales", detalló el perito.Esto "permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporales, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se llevan para un llenado de constancias diarias", según la acusación hacía el ex chofer Centeno cuando anotaba los supuestos hechos de pago de sobornos a lo largo de los meses por parte de empresarios a ex funcionarios kirchneristas., enumeró.El cuaderno 7, "en su análisis, no revela estos cambios o variables mencionadas precedentemente, sino que, surgen como un relato estable y continuo, no como un registro de constancias diaria", concluyó el experto.. “Esencialmente entre el cuaderno 4 por un lado y el 7 y el 8 por el otro, se corrobora una diferencia de constancias diarias en el primero, con variaciones naturales entre cada uno de los días y registros consecuentes. En tanto que en el segundo grupo, surge lo ya mencionado del relato continuo, sin estas variables o alternancias que mostrare el primero”, escribió el comisario perito.Por último, un hecho central que remarcó el perito es que es necesario conocer y peritar los cuadernos originales., remarcó, tanto sobre los cuadernos 4, 7 y 8 como sobre los restantes atribuidos a Centeno que permanecen bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7, encargado de preparar el juicio oral en la causa central.El problema es la Justicia: es queRaro, también.