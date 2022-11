Macri habló en plena interna de JXC: ninguneó a Morales y describió como "lógica" a la amenaza de Bullrich a Miguel

Mauricio Macri minimizó la amenaza de Patricia Bullrich al jefe de Gabinete de la Ciudad y mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel. Dijo que "no vio el video" aunque evaluó que "son conflictos lógicos de los seres humanos". "Son mucho más importantes las instituciones que las personas", sostuvo Macri cuando le consultaron sobre el video donde Bullrich amenaza a Miguel. ", afirmó tras participar del 12° Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB, en el que participó junto a los ex presidentes Mariano Rajoy (España), Sebastián Piñera (Chile) y Álvaro Uribe (Colombia). Y agregó que "en esta crisis tenemos que superarlo todo".En un video viral se observó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, amenazando al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, en la presentación del segundo libro del ex presidente Mauricio Macri. Allí, Bullrich le advirtió a Miguel que le iba a romper la cara.El 29 de agosto, Miguel había sido entrevistado por el canal La Nación Más respecto al operativo y las críticas que había hecho Bullrich sobre el accionar de la gestión de Rodríguez Larreta.", había opinado Miguel, que expresó que le generaban "mucha desilusión, porque son de mucha irresponsabilidad". Y agregó que "Argentina necesita, frente a estos embates y una situación tan particular como la que estamos atravesando, la oposición tiene que estar unida, Juntos por el Cambio tiene que estar unido". También, Miguel había señalado que declaraciones de ese tipo,Junto con otros exmandatarios de derecha de iberoamérica, Mauricio Macri volvió a pronosticar este martes que "el año que viene se acaba el populismo en Argentina por varias décadas" y dio por sentado un triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones del 2023 . En el marco del foro anunciado más arriba, el fundador del PRO confió en un triunfo de la alianza opositora e instó a, aseveró. Macri planteó que para lograrlo hay que derrotar al "populismo", al que definió como una "nueva amenaza global" que ya no solamente afecta a los países latinoamericanos, sino que asedia a otros continentes como el europeo, aunque señaló que "no hay mal que dure cien años".Al hacer foco en la experiencia argentina, el dirigente opositor consideró que "el populismo" trajo como resultado "la peor emigración de la historia", ubicando como punto de partida de ese éxodo a agosto de 2019, cuando Alberto Fernández lo derrotó en las PASO presidenciales.", expresó, agregando que "el populismo" es "la exportación más tóxica" que Latinoamérica "ha hecho al mundo".En ese marco, destacó que el fenómeno amerita "una respuesta global" y, al explicar las razones de su surgimiento, opinó que "las clases medias del mundo -mucho más que las clases más humildes- han salido a reclamar demandas infinitas que nuestras democracias no puedan resolver en los tiempos" posibles, a la vez que agregó que, enfatizó Macri.El líder opositor caracterizó al populismo como "una propuesta muy exitosa en el corto plazo que hay que enfrentarla con un relato que debe incluir a toda la sociedad civil". Para eso, resaltó, "