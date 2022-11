Aníbal Fernández contra una mesa política del FDT: "No tiene por qué funcionar"

Frente a las crecientes disputas del oficialismo por la eliminación de las elecciones primarias y tras su cruce con su par del Interior, el ministro de Seguridad,, consideró que "no tiene por qué funcionar" llamar a una mesa política del Frente de Todos. Ratificó a Alberto candidato 2023 y consideró que el conflicto de la oposición "no es saludable".Ante la consulta sobre la mesa política Aníbal sostuvo este miércoles: “, que yo reivindico en papel y que tiene que ser una discusión con la mayor autoridad posible para garantizar el funcionamiento de las instituciones”, sostuvo en declaraciones para Futurock en referencia a una mesa política del Frente de Todos que solicitó parte del kirchnerismo y el ministro de Economía, Sergio Massa.“Es imperioso que se de una revisión correcta, tienen que hablar los gobernadores, intendentes del Conurbano, figuras políticas importantes que evalúen esas cosas y que se den en posibilidades”, agregó al respecto.Al ser consultado sobre si la mesa funcionaría consideró que ". “Es un comportamiento interno de cada uno de los partidos o de un frente electoral, como el que conformamos nosotros. ¿Por qué motivo no funciona? Porque no ha sido necesario en ese momento, pero si es necesario que discutamos entre todos y armemos un brainstorm hagamoslo y evaluemos cuál es la ventaja que le sacamos al tema”, consideró tratando de conciliar su posición.Puntualmente sobre las PASO, el ministro de Seguridad afirmó que su opinión “está dividida”. “Hasta acá acompaño el pensamiento del Presidente. Si encontramos una alternativa vamos todos por ahí. Si no es así, si no se encuentra una solución, una alternativa conveniente para todos, no veo mal que haya una PASO”.Y ratificó: "”.Por otro lado, Aníbal se refirió a la eventual candidatura aDos veces presidenta de la Nación, el cuadro político más importante de los últimos cien años ¿Quién le va a prohibir?”, sostuvo . “En ese caso la discusión es entre los dos candidatos y hay que confrontarla, hay que confrontarla, yo no voy a tenerle miedo", aseguró sobre una posible carrera de Alberto contra a Cristina por la presidencia.El ministro de Seguridad también se refirió al estallido de la interna opositora y señaló que “no es saludable el gesto de Patricia Bullrich, pero es su historia no es la mía no tengo por qué meterme”, quien amenazó con “romperle la cara” a Felipe Miguel.“Si esa es la forma en la que se entienden no tengo por qué meterme”, consideró al respecto aunque señaló: “Yo no permito ese tipo de discusiones en mi esquema de trabajo porque se desmadran y nunca se saben como termina”. “Cuanto más respecto conquiste en la horda de discusión política, más saludable es la actuación”, aseguró respecto a los constantes cruces políticos y la interna que no parece frenar de Juntos por el Cambio.