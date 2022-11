Revolución Federal: Sosa declaró ser "totalmente ajeno" a los movimientos financieros de Morel

, uno de los cuatro imputados por incitación a la violencia colectiva desde "Revolución Federal", sostuvo ante la Justiciadurante su declaración indagatoria en la causa.También se distanció de Morel en relación a las consignas que éste último lanzaba en vivos de redes sociales o durante las marchas y dijo que a muchas de ellas no adhería, informaron a Télam fuentes judiciales.Sosa se había negado a declarar apenas quedó detenido por orden del juez de la causa Marcelo Martínez De Giorgi, pero luego pidió hablar y su ampliación de indagatoria se concretó vía Zoom el martes pasado, horas antes de un fallo de la Cámara Federal porteña que lo excarceló, al igual que a Morel y otros dos detenidos Sabrina Basile y Gastón Guerra."S", sostuvo en relación a transferencias recibidas por Morel y allegados desde la empresa "Caputo Hermanos" por supuestos trabajos de carpintería en emprendimientos inmobiliarios.Esas transferencias están bajo investigación en la causa y Sosa sostuvo que la carpintería de Morel "no tenía nada que ver" con la agrupación salvo algún armado de "maqueta o las antorchas, pero nada más", según la declaración indagatoria a la cual tuvo acceso Télam."Los pocos artefactos comprados, como el megáfono, fue en cuotas.", aseguró.Sosa explicó que a pedido de simpatizantes que se fueron acercando ante las convocatorias realizadas desde mayo último, abrió una cuenta en la aplicación “cafecito", donde recibieron donaciones y que ese fue el dinero que usaba para algunos gastos.En relación a la parte de la acusación vinculada a la difusión de "mensajes de odio", dijo que lo que hizo Revolución Federal fue "agarrar consignas ya existentes" en redes sociales y ya "instaladas en los medios" para usarlas en manifestaciones y protestas. "No se bien a qué se refieren", expresó el imputado en la indagatoria.Y comentó que había "discordia y peleas" entre integrantes porque "había desorganización del lado de Jonathan, lamentablemente" y puso como ejemplo el uso de los "vivos" en redes sociales, donde Morel "abría una sala y muchas veces yo me encontré con viralizaciones en medios de frases y cosas que él había dicho muy fuertes"."Me enteraba por medio de los medios de comunicación de lo que había dicho mi compañero en una red que yo administraba en parte, nunca me esperaba que aparecieran estos mensajes o palabras subidas de tono del lado de él", subrayó y volvió de insistir: "Siempre se escucha la voz de él. A nivel personal mío, Leonardo Sosa, creo que no se escucha ninguna. Además de que no adhiero a esos comentarios".Durante la indagatoria también se desligó de “el tema de la guillotina" usada en una de las protestas. "Costó de mi lado aceptarlo pero él terminó redoblando la apuesta con el cartel 'todos presos o muertos'. Esas lamentablemente tengo que decir que eran expresiones que surgían de él. No fueron expresiones salidas de mi boca", aseguró.Y agregó queque "está esperando que lo citen para justificarlo".El juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, tiene que resolver las situaciones procesales de los cuatro imputados.