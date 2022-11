Vuelve Cristina Kirchner: A qué hora habla y qué dirá

Mañana voy a participar del Plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, al que fui invitada por el compañero Abel Furlán. Lo van a poder ver en vivo a las 17 hs. a través de mis redes. pic.twitter.com/uD5e7MzdfX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 3, 2022

reaparece este viernes en un encuentro organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Es la primera actividad masiva en la que participa la vicepresidenta tras el atentado del 1 de septiembre, desde el que solo realizó actividades en el marco de su rol como presidenta del Senado.El acto será en el Microestadio Municipal de Pilar, en el norte del Conurbano, municipio conducido por el Frente de Todos bajo el intendente Federico Achaval yDesde el kirchnerismo tres dirigentes coincidieron al manifestar que el eje central del discurso estará puesto en la economía.Cabe destacar que no sería la primera expresión pública de la vicepresidenta ya que el 15 de septiembre pasado recibió en el Senado a los curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas. Sin embargo, eso fue a puertas cerradas del que después se difundió un video.Entre los temas económicos que podría plantear se encontraría la inflación y su crítica a las empresas de consumo masivo a las que viene señalando por haber aumentado los márgenes de rentabilidad. En esa línea, más allá de que viene de marcarle al ministro de Economía Sergio Massa la necesidad de "una política de intervención más precisa y efectiva en el sector (...) y un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia", se espera un respaldo a la gestión del tigrense.De hecho, la última crítica que hizo la vicepresidenta a través de las redes apuntó contra el Gobierno nacional por haberle permitido a las empresas de salud prepaga que aumenten sus tarifas por encima de la inflación, algo con lo que Massa coincidió."La expectativa nuestra es siempre mucha cuando habla sobre todo en un momento como el que estamos viviendo. Definiciones en materia económica no van a faltar, ella viene insistiendo con la necesidad de alinear precios con salarios y jubilaciones, entiendo que parte de su discurso va a tener que ver con eso", dijo a PERFIL una dirigente kirchnerista cercana a la vicepresidenta.Otro de los temas que genera expectativa es si se referirá a la necesidad de un bono o suma fija para los trabajadores privados que en los últimos días el ministro del Interior , Eduardo "Wado" de Pedro, adelantó en El Destape al señalar que Massa "está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo".Por otro lado, no esperan referencias directas de la vicepresidenta sobre el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre pasado, ni sobre la investigación judicial.