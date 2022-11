El ex jefe de la Convención radical consideró que no hay una ética política republicana en el PRO

En el marco de la interna PRO, el ex presidente de la Convención radical e histórico dirigente de la UCR de Córdoba, Jorge Sappia, dijo que “se está exponiendo la verdadera identidad del partido amarillo”. “Lo que hay, dentro de una ideología neoliberal, se está imponiendo una lucha por intereses personales para ver quién es más macho”, señaló en diálogo con Política Argentina.

Para Sappia, “estas expresiones de violencia no ayudan a superar la situación de crisis que vive el país”. “Es de un arrabal violento que no tiene nada que ver con el ejercicio de la política. Esto pone de relieve algo que vengo diciendo hace mucho tiempo: el radicalismo no tiene nada que ver con el PRO”, sostuvo.Y enfatizó:También criticó al presidente de Partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien dijo que no tendría problema en compartir una fórmula con Bullrich o Larreta como candidatos a vicepresidenta. “dijo.