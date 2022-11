Cristina destacó la labor de Sergio Massa: El Ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo.

“Si los mercados fueran transparentes y no habría grupos concentrados, entonces podría ser (que ordenen la economía). Pero no. En esto, tiene que ser el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso”, sostuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del Plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica.

“Tenemos que representar a aquellos que quieren una sociedad más justa y distributiva. Tenemos 5 puntos del PBI destinados a sostener políticas para el capital. No es que estamos gastando mucho, sino que habrá que discutir cada punto del PBI para ser equitativos”, sostuvo CFK al tiempo que expresó: “Hay más de 800 mil trabajadores y 600 mil autónomos que pasan Ganancias. Casi 1,5 millones que representan el 30 por ciento de los que representan las ganancias”.

Dijo Cristina:, señaló.Con un tono más crítico, lamentó las "mezquindades del sector empresario", considerando que los trabajadores fueron "muy solidarios". "No puede ser que estemos discutiendo recomponer el salario para garantizar nuestro plato de comida", enfatizó. El mejor salario no es el que pueden pagar, es el que nos da dignidad a cada uno de nosotros", dijo.En este sentido, les recordó a “los dirigentes de la CGT que no parecían tan decididos a enfrentar esa política” del macrismo.dijo además sobre la decisión que tuvo en concretar la fórmula con Alberto Fernández.Enfatizó:Y enfatizó:. “Es un problema grave de la economía que debe ser abordado con sinceridad y los sindicatos tienen que estar para discutir no solo salarios sino esta situación”, señaló al tiempo que les pidio mayor involucramiento: "Los patos de la boda van a volver a ser los trabajadores".