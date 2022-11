Sea suma fija o bono: cuánto dinero necesitan los trabajadores para recomponer su salario real

La vicepresidentavolvió a los escenarios por primera vez tras su atentado el viernes pasado, reiteró que “se necesita una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores”, sacudidos por los altos índices de inflación y volvió abrir eMientras el presidentese mostró en varias ocasiones a favor de un bono de fin de año- medida que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, no descartó- cerca de la vicepresidenta y un sector del sindicalismo proponen a una suma fija para recuperar los sueldos.Al mismo tiempoEl Presidente señaló este fin de semana que comparte el planteo de Cristina, aunque advirtió que “no es un tema fácil de resolver”.sostuvo en alusión a cuál sería el tope de salarios a quienes les correspondería recibir el bono, es decir que se les pague el beneficio a los trabajadores por única vez o por un plazo determinado, o la suma fija incorporada para siempre directamente al sueldo de los trabajadores en relación de dependencia como parte del salario.Si bien hasta el momento no hay una decisión , ni una medida concreta, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisa que si la suma fija fuera de $25.000 se podría mejorar el salario real en un 16,7 por ciento. “Se lograría superar en 7,1 por ciento el poder adquisitivo que dejó Mauricio Macri en 2019”, remarca. mientras que si la suma fuera de $46.500, se podría mejorar el salario un 31,1 %. “Se equipararía el poder adquisitivo que teníamos con Cristina en 2015”, detallaron.De acuerdo con el informe, las grandes empresas no tendrían mayores dificultades para afrontar el pago de una suma fija “considerando que las ganancias de 2022 han sido significativas”.Es que algunas de las empresas más importantes tuvieron márgenes de ganancia altísimos este año, en comparación con 2021, entre ellas se encuentran las alimenticias como Arcor, hasta Tecpetrol, la subsidiaria de Techint que en la primera mitad de 2022 registró un 44,5 % de aumento en sus ganancias en dólares, en comparación con el mismo período de 2021.Al respecto el líder de la CGT Pablo Moyano afirmó tras una reunión del pasado lunes con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que “el bono o suma fija debería ser para fin de año” y exceptuarse de Ganancias. “Hemos reiterado un pedido que llevamos adelante desde hace tiempo que es un bono o suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones gremiales que no pueden llegar a cubrir la canasta básica”, consideró.