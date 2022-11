Planes: a tiro de baja más de 250 mil beneficiarios que compraron dólares y declararon Bienes Personales

un pedido de informes de la anterior gestión del Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP concluyó que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales incurrieron en incompatibilidades, como la compra de dólar ahorro durante los últimos seis meses, por lo cual quedarían a tiro de que se determine la baja en sus percepciones

si esos datos llegan a dicha cartera, Desarrollo Social podría convalidarla y que la decisión sea dar de bajas a los que hayan incurrido en las incompatibilidades, que pueden haber sido comprar dólares, un auto o por percibir más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil

En medio de las presiones de Unidad Piquetera por la "apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan", trascendió hoy queEn concreto, se trata de un informe reservado, que contiene un entrecruzamiento de datos, que todavía no tiene en sus manos la cartera social que encabeza. Señala que exactamenteLas incompatibilidades, es decir condiciones incumplidas para ser beneficiarios de esos planes sociales, que encontró la AFIP son la compra de dólares para ahorro en los últimos 6 meses y, además, la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales, según consignó Infobae en una nota de este miércoles.La informaciónfrente a la sede de esa cartera. Reclaman la "apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan" y el otorgamiento de cupos para "trabajo genuino en la obra pública".La semana pasada, el presidentefirmó el decreto 728, a través del cual se prohibió el alta de nuevos titulares para el Potenciar Trabajo y, adicionalmente, se determinó que los que son dados de baja sean reemplazados. Según detalla la normativa, los fondos irán a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.El ex ministrohabía pedido el informe el 30 de junio. En la gestión de Tolosa Paz, sostiene el mismo artículo, todavía no cuentan con la información con entrecruzamiento de información pese a que se respondió el 24 de octubre. Sin embargo, la cuestión es que si esto sucede,Según la información trascendida, se trabajó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. Exactamente 253.184 beneficiarios, o sea el 18,30%, incurrieron en una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales”, en la cual 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”.En Desarrollo Social hicieron saber que si confirman “incompatibilidades" van a "depurar el padrón", ya queEse concepto encuentra asidero en el artículo sexto del decreto presidencial 728: dice que a partir del viernes pasado, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.La normativa también señala que “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”.Ese camino, si Tolosa Paz convalida la información que produjo AFIP, es el que va a transitarse con los fondos que hasta ahora percibían los casi 300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo.