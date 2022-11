"Es inaplicable": el Gobierno rechazó el fallo de la Corte y resaltó que no está de acuerdo

El jefe de Gabinete,afirmó que en el Gobierno nacional "no estamos de acuerdo con el fallo" de la Corte Suprema de Justicia que revocó ayer la designación del senador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura. Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el fallo es "inaplicable".dijo Manzur en rueda de prensa en Casa de Gobierno, tras la reunión de ministros, en la que -por otro lado- informó que el presidente Alberto Fernández definirá en el día de hoy, previo a su viaje por Francia e Indonesia, si prorroga las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de año.Por su parte, Aníbal Fernández expresó:Hoy, la senadoraadelantó que el Frente de Todos no puede acatar el fallo de la Corte Suprema. La legisladora pidió a los bloques del Senado que rechacen la decisión de la Corte porque viola la independencia de poderes. "Este fallo es de imposible cumplimiento para nosotros. Ningún fallo además es retroactivo. Todo es defectuoso, si vos lees el lenguaje, nunca vi un fallo de la Corte con ese nivel de violencia contra el vicepresidenta de la República que no pincha ni corta, porque son atribuciones de los senadores y senadoras", afirmó Di Tullio en una entrevista en El Destape Radio y planteó que “Rosatti quiere quedarse con la suma del poder público" y que "en cualquier momento va a declararse el Presidente de la República".La senadora hizo un recorrido por la causa judicial que inició con una demanda del senador macrista Luis Juez. Luego de que la Corte Suprema cambiara la conformación del Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos dividió su bloque en dos de 21 y 14 miembros respectivamente, con lo que se quedó con 2 consejeros por el bloque mayoritario (María Inés Pilatti de Vergada y Mariano Recalde) y uno por la segunda minoría (Martín Doñate). El senador del PRO Luis Juez judicializó esto y ahora la Corte falló en su favor. Sale Doñate y entra Juez."Nosotros ganamos la primera y la segunda instancia en esta judicialización. Rapidísimo, la Corte Suprema que duerme expedientes desde hace años, falló. Pero cuando a Rosatti le interesa algo, lo saca rápido. ¿Qué le interesa a Rosatti? Tenes un Consejo de la Magistratura a su medida después de haber perdido la elección de los abogados", afirmó Di Tullio.Por otro lado, el oficialismo estudia un "juicio político" a la Corte Suprema que revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista de senadores para designar un representante ante el Consejo de la Magistratura. LEl bloque de senadores oficialistas aseguró que el fallo "beneficia al macrismo" y realizará mañana una conferencia de prensa.