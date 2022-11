Alberto Fernández: "Seguiremos trabajando por los ingresos de los docentes, para que estén cada vez mejor pagos"

El presidenteencabezó en el Museo del Bicentenario la presentación del nuevo Sistema Integral de Información Digital Educativa para Escuelas y Estudiantes (SInIDE), y aseguró que".y nos permite conocer cómo es la vida de cada estudiante de la argentino en términos educativos, donde están sus fortalezas y debilidades”, destacó hoy al presentar el nuevo sistema que que registrará la trayectoria escolar completa de las y los estudiantes, y remarcó que la iniciativa “permite prender alertas cuando un chico deja el colegio o falta, nos permite abordar el problema. ”En ese sentido el Presidente valoró la tarea de los profesores y consideró que “, trabajar por sus ingresos porque estén mejor pagos”.“Tienen la obligación de cuidar a nuestros hijos y educarlos en un tiempo donde la educación es un eje central del desarrollo, las sociedades ricas no son las que tienen, oro, litio, plata, petróleo, las sociedades ricas son las que desarrollan el conocimiento, la inteligencia la ciencia y la tecnología”, consideró.En la misma línea, señaló que con el nuevo sistema se está “sembrando la semilla del conocimiento”, “si no lo hacemos vamos a vivir atrasados respecto al mundo y no podemos permitirnos eso, menos podemos dejarle eso a las generaciones que vienen”, advirtió.El Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) permitirá fortalecer la trayectoria pedagógica de los alumnos de las escuelas públicas y privadas de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, se informó oficialmente.Con la presentación, se cumple con la Ley de Cédula Escolar, sancionada por el Congreso nacional en 2018, que establece la implementación de un sistema de gestión escolar a nivel federal que registre la trayectoria escolar completa de las y los estudiantes de la educación obligatoria de gestión pública y privada.El objetivo es consolidar un registro nominal de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, según la información oficial.También se busca registrar y gestionar toda la trayectoria escolar y pedagógica de cada estudiante del país en tiempo real desde el aula y la escuela durante los 15 años de su educación obligatoria.Otro propósito de la iniciativa es generar alertas tempranas ante situaciones de abandono o intermitencia escolar y diseñar políticas educativas de revinculación para casos generales e individuales.Asimismo, tiene como fin despapelizar las tareas administrativas de la escuela y eliminar la duplicación de tareas de docentes y directivos.Las provincias de Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja, Catamarca y Salta ya están utilizando el sistema y cargando información, en tanto que la provincia de Buenos Aires comenzará la carga la próxima semana en 1500 escuelas.En tanto, Córdoba, Corrientes y Río Negro están integrando sus sistemas al sistema nacional, y 10 provincias (Santiago del Estero, Santa Cruz, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Chubut, La Pampa, Formosa, Tucumán y Mendoza) están en etapa preparatoria y en condiciones de iniciar la carga el año lectivo 2023, se precisó.