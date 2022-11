Axel Kicillof: "El principal problema ambiental es la pobreza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que "el principal problema ambiental es la pobreza", al encabezar el lanzamiento del denominado Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se realizó en Berisso.Eso es una cuestión internacional. Atravesamos un cambio climático y nos tenemos que adaptar. Somos acreedores los países del sur, los países emergentes y no somos responsables”, señaló Kicillof, según se consignó en un comunicado.El mandatario provincial recordó, además, que "los 17 millones de bonaerenses tienen que tener conciencia ambiental y dar el ejemplo porque es un proceso en el cual tenemos que dar el puntapié inicial"."Tenemos en claro que. Esto es una política de Estado y no puede cambiar de gobierno en gobierno”, remarcó el gobernador.Kicillof también afirmó que “hoy los chicos en las escuelas lo aprendieron y son los primeros que nos marcan que no hay que agredir al planeta, crean conciencia y empiezan a cambiar las cosas, con actos sencillos como los de separar los residuos en nuestras casas”.“No teníamos educación ambiental y no nos ayudábamos con conductas ni comportamientos. Por ejemplo, en La Plata, la capital de los bonaerenses y en la región hacen falta cloacas. Es injusto contaminar el Río de La Plata, con empresas que tributan en otro lado y vienen a tirar los residuos en nuestras aguas”, apuntó.Por su parte, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, resaltó que el compromiso de la gestión actual "se cumple" y es algo que genera "orgullo por su producción y obra pública"., subrayó la funcionaria.En tanto, Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, explicó que “todos fuimos destruyendo el ambiente" y puso el foco en "los problemas que eso ha generado"."Por eso es importante que acompañen todos los municipios, los bonaerenses habíamos perdido la identidad y la estamos recuperando”, destacó.En el acto de esta mañana firmaron el convenio representantes de Berisso, Ensenada, Mercedes, Carmen de Areco, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Roque Pérez, Pila, Laprida, Alberti, General Las Heras y Navarro.