Con la Renta Inesperada en la mira, Alberto extiende la sesiones ordinarias e irán hasta fin de año

En el marco de la necesidad de formalizar nuevos gravámenes a los efectos de ampliar la recaudación fiscal, el presidente de la Nación Alberto Fernández firmará este miercoles el decreto para prorrogar las sesiones ordinarias en el Congreso. Así lo informó El Destape. En la nota de dicho medio se lee que el titular del Ejecutivo pondrá sus en el impuesto a la Renta Inesperada. La prórroga en el Congreso será hasta el 30 de diciembre.

Ahora bien, respecto de lo que si se hablaría (renta inesperada, compre argentino y agroindustria), se destaca lo siguiente. El tema relativo al nuevo gravamen ya tiene sus meses. “Lo presentó Martín Guzmán, sobrevoló con Silvina Batakis y ahora le toca a Sergio Massa”, se lee en el Destape.

Por último, esta el proyecto referido a Compre Argentina. En este sentido, la iniciativa tiende a estimular el desarrollo de la industria nacional, modificando los márgenes de preferencias. La idea es beneficiar del 15 al 20% a las pymes, y del 8 al 15% para grandes compañías. Se trata de un fuerte impulso a la competitividad.

Cabe señalar que no será llamado a extraordinarias y por tales razones el temario de debate es acotado. En esta situación, solo se puede tratar los temas que ya fueron presentados. Por eso se presentan dudas respecto de la posibilidad de incluir alguna modificación en el cronograma electoral relativo a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Aunque desde el oficialismo lo ven demasiado difícil., dijeron sobre el proyecto de un diputado rionegrinoDesde el Ejecutivo, el ministro del Interior,, había hablado tal cuestión y planteó que "la ley vigente es la que mantiene las PASO" para el proceso electoral del año próximo. De todas formas, admitió que "hay discusiones en el Parlamento y las fuerzas políticas" sobre mantenerlas o no, ya que éste "es un año no electoral".El mismo guardaría relación con una alícuota del 15% que contempla a aquellas empresas con ganancias superiores a $1.000 millones y que haya crecido en términos reales en 2022. La iniciativa es algo que seduce al presidente Alberto Fernández.También está la idea depara exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología. El punto tiene que ver con la iniciativa es alcanzar en 2030 exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.