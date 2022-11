Repudio: Luis Juez sostuvo que "ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida"

El dirigente celebró también la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre su nueva designación en el Consejo de la Magistratura.En La Mesa de Mirtha Legrand, por El Trece, el integrante cordobés de Juntos por el Cambio comenzó: “La gente la está pasando muy mal, hemos entrado en un espiral. Estamos viviendo momentos de altísimo fanatismo y la violencia viene desde arriba. Uno ve que el que tiene el poder cree que tiene la razón, pero no es así. Quieren imponer la razón con la fuerza y eso la sociedad lo nota”.Allí fue cuando Juez reforzó esa idea:Y argumentó sobre la increíble frase: “Se nos cayó la clase media, una clase aspiracional, que pretendía cosas para sus hijos y hoy no está pasando”. Rápidamente, casi sin dejar terminarlo, Rahola dijo que 'no' y lo frenó: "Yo no podría aceptar esa frase, perdóneme, la democracia siempre salva la vida respecto a las dictaduras".En ese momento, Juez quiso intentar corregirse:Y cerró: "Si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si creemos que está todo bien, bueno, olvidate".Por otro lado, el senador cordobés destacó que la Corte Suprema haya revocado el pasado martes el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos (FdT), Martín Doñate. como representante por la segunda minoría en Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante de Juntos por el Cambio.Allí, el dirigente de Cambiemos señaló: “Y agregó: “En soledad y en silencio continuamos el tema, perdimos en primera instancia, en la Cámara Contenciosa y la Corte esta semana dijo ‘tienen razón’”.En esa línea, Juez apuntó contra las dos veces mandataria: "'Así no', le dicen a la presidenta del cuerpo, que es Cristina Kirchner, ‘así no, hay un mecanismo y un procedimiento, lo tiene que seguir y respetar’. ¿Cuál fue su respuesta? ‘No voy a cumplir’". Y cerró: "